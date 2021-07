A conclusione di un’altra settimana caratterizzata da una discreta debolezza, le azioni Stellantis potrebbero essere vicine a un ritracciamento. La domanda che si pone l’investitore è: il ribasso è occasione di acquisto o è l’inizio delle velleità rialziste?

Prima di rispondere alla domanda bisogna per prima cosa capire da che parte si muoveranno le quotazioni. I livelli da monitorare sono molto chiari: 15,76 euro – 17,22 euro. Questo range, infatti, racchiude le ultime sei settimane di contrattazioni, per cui a secondo di dove romperanno le quotazioni avranno, poi, la strada spianata. Da notare, poi, che l’estremo inferiore coincide anche con il I obiettivo di prezzo del ribasso in corso.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzista massimo del 50%. È al ribasso, però, che si potrebbero creare le migliori occasioni. Come si vede dal grafico, infatti, la rottura del doppio supporto potrebbe portare le quotazioni fino alla massima estensione in area 12,42 euro. In questo caso si potrebbero acquistare le azioni Stellantis a prezzo di saldo.

Secondo gli analisti, infatti, il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25% rispetto ai livelli attuali.

Inoltre la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno. Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.23 volte il suo fatturato.

Le azioni Stellantis potrebbero essere vicine a un ritracciamento: occasione di acquisto e scappare dal titolo? La risposta all’analisi grafica

Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 6 maggio in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente a quota 14,914 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.