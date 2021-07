Durante l’estate è molto importante tenerci ben idratati. Per farlo dobbiamo bere di più e mangiare cibi più ricchi d’acqua. In realtà, possiamo fare entrambe le cose per raggiungere un risultato straordinario con pochissimo sforzo.

Il segreto sta in un drink alla frutta molto particolare, che può essere sia alcolico che analcolico, per stupire le persone che finalmente possono venire a trovarci. È incredibile, ma bastano 3 minuti per realizzare la bevanda più gustosa e fresca dell’estate.

Ingredienti

a) 1 anguria senza semi;

b) 1 bicchiere di moscato o vodka o lemonsoda;

c) qualche foglia di menta.

Preparazione

La lista degli ingredienti ci fa già ben sperare. Infatti, ci basteranno solo 3 ingredienti e 3 minuti per realizzare la bevanda più gustosa e fresca dell’estate.

Innanzitutto, dobbiamo scegliere la nostra anguria con cura. Infatti, per la buona riuscita della nostra bevanda è essenziale che il frutto sia bello zuccherino. Se le angurie senza semi che abbiamo disposizione sono molto piccole, possiamo pensare di destinarne una per invitato.

Cominciamo tagliando un’estremità dell’anguria. Nel farlo assicuriamoci di avere già visibile una buona parte di polpa rossa. Con un cucchiaio scaviamo la parte superficiale dell’anguria togliendo una decina di cucchiaiate. Se la vogliamo tenere ferma durante questo procedimento possiamo utilizzare una ciotola in ceramica come se fosse un portauovo. Fatto questo non ci resta che collegare il nostro frullatore ad immersione e immergerlo dentro l’anguria. Lo scopo è liquefare il più possibile il suo interno.

Assicuriamoci di non triturare anche la buccia perché questo farebbe fuoriuscire tutto il liquido. Adesso che abbiamo ottenuto la nostra base zuccherina, non ci resta che aggiungere un bicchiere (o più) della bevanda che abbiamo scelto.

Aggiungiamo qualche fogliolina di menta e se vogliamo un po’ di ghiaccio. Immergiamo una larga cannuccia (preferibilmente non monouso) e serviamo il nostro fantastico drink ai nostri ospiti. Se invece la nostra anguria è molto grande posizioniamo un mestolo al suo interno così che ogni ospite si possa servire col proprio bicchiere.

Oltretutto, conosciamo tutti i benefici dell’anguria per la nostra linea? Scopriamolo qui.