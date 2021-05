La cellulite e le gambe gonfie preoccupano qualsiasi donna. Ovviamente tutte noi abbiamo cellulite e gambe gonfie. Dalla top model più famosa alla ragazza più comunque.

La nostra società ci ha abituato sin da subito, ed in modo sbagliato, a viverlo come un vero e proprio problema. Il non essere perfette o non rispettare determinati canoni di bellezza ci influenza sempre negativamente.

I nostri occhi ricadono sempre su questo inestetismo ogni volta che vogliamo metterci un paio di shorts o il nostro costume preferito. Ma spesso e volentieri questo “difetto” è inesistente. Solo frutto delle nostre paranoie. O meglio della società che ce lo impone.

Potremmo però notare che le nostre gambe tendano a gonfiarsi o che compaiono i classici cuscinetti della cellulite. E che fare allora? Come possiamo puntare al nostro semplice benessere?

Mai più cellulite e gambe gonfie con questa semplice e pratica soluzione che cambierà la nostra vita

Siamo ormai stufe di sentir parlare di creme o pillole miracolose. E siamo ancor più stufe dei vari trattamenti estetici che ci propinano su tv o social. Alla fine di queste fantomatiche cure vedremo ridursi solo il nostro conto corrente, non di certo la nostra condizione corporea.

Ma forse non sappiamo che sia la cellulite che le gambe gonfie sono influenzate dalla circolazione. Quest’ultima dipende dal ritorno linfatico e venoso che avviene nelle nostre gambe e non dovremo per forza fare cure soprannaturali per attenuare questa problematica.

Infatti, la situazione è ancora più semplice, e sicuramente meno costosa, del previsto. Ci basterà infatti ricorrere ad un appoggio plantare: questo aiuterà il ricircolo venoso e linfatico nelle nostre gambe perfezionando semplicemente la nostra postura. Molto spesso la cellulite e le gambe gonfie sono dovute semplicemente dal modo in cui appoggiamo il peso del nostro corpo sui nostri piedi. Prima di pensare al peggio, analizziamo con lucidità la nostra situazione. Sicuramente non sarà niente di irrisolvibile.

Altri ottimi consigli

Oltre alla soletta che aiuterà a correggere la nostra postura, dobbiamo prediligere sport a basso impatto plantare. È sempre meglio praticare sport acquatici rispetto, ad esempio, alla corsa. In alternativa anche un bel giro in bicicletta può influire positivamente sulle nostre gambe e contribuire a sgonfiarle.

Evitiamo jeans troppo stretti ed utilizziamo un appoggio per sollevare i piedi se il nostro lavoro è prevalentemente sedentario. Inoltre, cerchiamo di posizionare un cuscino sotto alle gambe quando andiamo a dormire. Questo migliorerà la nostra circolazione ed al mattino le gambe appariranno più sgonfie.

Infine, occorre sempre porre attenzione all’alimentazione e ricordarsi di bere la giusta quantità di acqua nell’arco della giornata. Nel caso di presenza di cellulite o di gambe gonfie bisognerà focalizzarsi su un lavoro continuo e duraturo. Solo così potremo affrontare correttamente questa situazione.

Non possiamo aspettarci miracoli, il miglior modo di agire è quello di associare corretta alimentazione, sport e benessere fisico ma anche psichico.

Impariamo ad apprezzarci di più. In questo modo non vedremo mai più cellulite e gambe gonfie e questa semplice e pratica soluzione cambierà davvero la nostra vita. In meglio.

