Con l’arrivo della bella stagione sentiamo il bisogno di prepararci al meglio. L’estate è in arrivo e la temutissima prova costume è alle porte. Ma noi siamo pronte ad affrontarla con tutta serenità.

Dopo un intero anno abbiamo voglia di stare in spiaggia e divertirci. Ma abbiamo bisogno del giusto accessorio per essere sempre alla moda. Un outfit da sfoggiare in molteplici occasioni. Che ci faccia sentire sempre al top.

Ma quali sono le tendenze per l’esteta 2021? Su che tipo di costume da bagno dobbiamo indirizzarci?

Scopriamolo insieme.

Ecco il perfetto costume da bagno da scegliere per l’estate 2021

Quest’estate la moda si sbizzarrisce. Troveremo tanti bikini quanti costumi interi. Ma saranno le fantasie a fare la vera differenza.

Colore è sinonimo di divertimento. Scegliamo qualche fantasia floreale magari con colori molto accesi. Ricordiamoci poi che quest’anno spopola il lilla. Cerchiamone uno con qualche richiamo a questo colore.

Buttiamoci sullo zebrato o sul tigrato se vogliamo sentirci ancora più sexy.

Vogliamo un modello classico che si adatti sia alla spiaggia che ad una festa esclusiva in piscina? Il total black farà al caso nostro. Risulteremo sempre impeccabili e di classe.

Invece se vogliamo far risaltare le forme del nostro corpo scegliamo una linea asimmetrica. Meglio ancora se abbinato ad un effetto “vedo-non vedo” che renderà ancora più accattivante il nostro outfit.

Se ci piacciono i costumi da bagno a tinta unita possiamo catturare l’attenzione puntando ad un laccetto più particolare. Ad esempio, cerchiamone uno formato da una serie di anelli. Magari a formare una collana così da avere un costume gioiello. Questo dettaglio renderà esclusivo qualsiasi completo.

Selezioniamo bene il materiale

Un tessuto che si asciuga facilmente eviterà di bagnarci gli indumenti. Così i nostri vestiti non resteranno umidi e non dovremmo ricorrere a qualche cambio dell’ultimo minuto.

Ricordiamoci però che il perfetto costume da bagno rimane sempre quello che più ci fa sentire a nostro agio. Quello che ci permette di essere noi stesse e soprattutto che ci fa battere il cuore al primo sguardo!

Ecco il perfetto costume da bagno da scegliere per l’estate 2021. Non ci resta che scegliere il modello che più ci piace. Sfoggeremo un invidiatissimo outfit da spiaggia.

