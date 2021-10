“Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia”, come diceva la scrittrice Harriet Van Horne.

E gli italiani della cucina sono sempre stati innamorati, facendone un vero e proprio tratto distintivo ricco di storia e passione. Un vanto tricolore desiderato da tutto il Mondo.

D’altronde come resistere alla golosità dei prodotti genuini e della bontà di ricette buone, facili e veloci?

Come sappiamo, cucinare è un’arte e per rendere omaggio a quest’attività millenaria, dedichiamo molto del nostro tempo alla realizzazione di prelibatezze di ogni tipo. Per questo motivo, la cucina rappresenta uno degli ambienti più amati e vissuti della casa. Di conseguenza, necessita di una pulizia continua e profonda.

Gli strofinacci, ad esempio, sono tra i primi oggetti che si sporcano in cucina. Ecco, dunque, qualche suggerimento per pulirli alla perfezione senza l’utilizzo di candeggina.

Anche gli elettrodomestici, fidati alleati in cucina, avranno bisogno di una pulizia quotidiana.

A tal proposito, ecco anche 5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti.

Oltre ai profumi meravigliosi che si diffondono in cucina, anche i cattivi odori pullulano tra le mura domestiche.

Quest’oggi, dunque, cercheremo di scovare i metodi migliori per non avere mai più cattivi odori in cucina con questi 4 trucchetti geniali e super veloci.

Durante la cottura, ad esempio, molti cibi rilasciano un odore intenso e talvolta sgradevole. Un odore che può diventare anche molto persistente e duraturo. Dunque, meglio correre subito ai ripari.

Mai più cattivi odori in cucina con questi 4 trucchetti geniali e super veloci

Partiamo dal più classico dei rimedi della nonna per eliminare gli odori dal forno. In una ciotola di vetro, inserire 4 cucchiai di aceto bianco e posizionarla nel forno spento ma caldo. Lasciare agire l’aceto per una notte senza mai aprire lo sportello del forno ed il gioco è fatto.

Per il forno a microonde, invece, si consiglia di tagliare un limone a spicci e di posizionarli in un recipiente di vetro con acqua calda. Chiudere il forno e lasciar in posa per una notte. Grazie al vapore creato dall’acqua calda, il limone riuscirà a eliminare tutti gli odori.

Si possono allontanare gli odori cattivi anche dal frigo. Basterà introdurre una ciotola piena di bicarbonato su uno dei ripiani del frigorifero. Il bicarbonato, che andrà cambiato ogni 3 giorni, assorbirà e catturerà tutti gli odori.

Attenzione anche agli odori cattivi che si possono creare nella dispensa, magari a causa di alimenti ammuffiti e dimenticati. Creare una miscela di acqua e sapone di Marsiglia liquido. Mescolare e poi immergere una spugna. Quest’ultima andrà passata sul tutte le superfici della dispensa. Successivamente, sciacquare solo con acqua e asciugare bene i ripiani.

Infine, si consiglia di inserire nella dispensa una ciotola con dei fondi di caffè oppure dell’argilla naturale che assorbiranno tutti gli odori.

