Molti di noi soffrono regolarmente di un lieve ma fastidiosissimo problema: il naso tappato.

Questo si verifica in particolare nelle ore del mattino. Anche se andiamo a dormire con le vie respiratorie completamente libere, spesso capita di svegliarsi con una narice tappata, e a volte anche con entrambe.

Ma come mai accade questo curioso fenomeno?

Ecco la vera ragione per cui al mattino abbiamo spesso il naso tappato.

Si tratta di una leggera reazione allergica

La congestione nasale è una conseguenza naturale di un raffreddore o un’influenza. È anche molto comune tra i fumatori.

Ma se non soffriamo di raffreddore, e non siamo fumatori incalliti, come mai spesso ci svegliamo con il naso tappato al mattino?

La vera ragione per cui al mattino abbiamo spesso il naso tappato è che si tratta di una leggera reazione allergica. Tutti noi siamo esposti a degli allergeni durante l’arco della giornata, ma la nostra camera, e soprattutto il nostro letto, sono luoghi in cui si concentrano molti allergeni allo stesso tempo. Anche se non soffriamo di una forte allergia, tuttavia un’esposizione prolungata può scatenare una leggera reazione allergica, e farci svegliare al mattino con il naso tappato.

Vediamo gli allergeni più comuni che si possono trovare nella nostra camera da letto.

Muffa

Purtroppo le muffe sono un problema molto comune, specialmente se la nostra stanza tende ad essere un ambiente umido. Le spore delle muffe si diffondono nell’aria, e possono irritare le nostre mucose nasali durante la notte.

Acari della polvere

Gli acari della polvere sono minuscoli esserini che vivono quasi ovunque nelle nostre case. Si nutrono di pelle morta e residui organici, e sono generalmente innocui per noi. Purtroppo però, a volte possono scatenare reazioni allergiche.

Peli di animale

Se abbiamo un amico a quattro zampe, è probabile che i suoi peli si siano sparsi in tutta la casa. Per ridurre il rischio di reazioni allergiche, è importante spazzolare il nostro amico peloso regolarmente.

Fumo di sigaretta

Se qualcuno della famiglia fuma in casa, è possibile che si siano depositate delle particelle di sostanze irritanti derivate dal fumo di sigaretta anche nella nostra camera da letto. È sempre importante arieggiare bene gli ambienti.

Qualunque sia la causa della congestione, una buona tisana profumata e fumante può fare miracoli per liberare le nostre vie aeree.