Rimuovere capelli e peli dallo scarico della doccia con questi tre metodi geniali e veloci

Fare le faccende di casa non è quasi mai un piacere. Soprattutto se ci troviamo alle prese con scarichi otturati o odori nauseabondi (come quelli che possono sprigionarsi in lavatrice, ecco come porre rimedio).

Uno dei compiti che tutti troviamo più disgustosi è quello di rimuovere i capelli e i peli che spesso rimangono impigliati nello scarico della doccia. È importante fare questa operazione regolarmente, per non rischiare che lo scarico si otturi. Ma se non riusciamo a rimuoverli a mano, o preferiremmo un metodo più veloce, esistono delle tecniche geniali per liberarci di questo fastidioso inconveniente. Ecco come rimuovere capelli e peli dallo scarico della doccia con questi tre metodi semplici e geniali.

Crema depilatoria

Le creme depilatorie sono fatte apposta per indebolire i peli e renderli fragili, fino quasi a ‘scioglierli’. Questo vale naturalmente anche se i peli non sono più attaccati al nostro corpo ma si trovano nello scarico della doccia. Per rimuovere i capelli e i peli dallo scarico possiamo utilizzare questo metodo. Svuotiamo un tubetto di crema depilatoria nello scarico (scegliamo quella più economica, non è necessario che sia delicata o ipoallergenica) e lasciamola agire per qualche ora, o anche tutta la notte. Trascorso questo tempo sciacquiamo lo scarico, meglio se con un getto d’acqua molto potente. Lo scarico della doccia sarà finalmente libero da peli e capelli.

Aspirapolvere

Questo metodo è un po’ più avventuroso. Aspettiamo che sia trascorso un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo utilizzato la doccia, in modo che lo scarico sia il più asciutto possibile. Poi settiamo l’aspirapolvere alla massima potenza e posizioniamo il tubo dell’aspirapolvere direttamente sull’apertura dello scarico. Peli e capelli verranno risucchiati in pochi istanti.

Bicarbonato e acqua bollente

Il bicarbonato è il più grande alleato delle massaie. Per liberarci da peli e capelli possiamo usare questa tecnica: per prima cosa buttiamo circa un litro di acqua bollente nello scolo. Poi mettiamo due cucchiai di bicarbonato. Aspettiamo qualche ora che il bicarbonato agisca. In seguito buttiamo nuovamente dell’acqua bollente per liberare lo scarico della doccia. Ecco come rimuovere capelli e peli dallo scarico della doccia con questi tre metodi semplici e geniali.