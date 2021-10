L’autunno arriva prepotente anche nella scelta delle colorazioni capelli della stagione autunno-inverno 2021 e 2022.

Impossibile non farsi ammaliare dalle nuance ambrate e dalle sfumature calde e accoglienti delle nuove tendenze autunnali.

I riflessi proposti, in questo periodo, dagli hair stylist più famosi stanno bene a tutte. Complice il gioco di tinte che insieme ai contrasti riesce a rendere luminosi tutte le tipologie di capelli, dal castano più scuro alle tonalità più chiare del biondo.

Inoltre, questa nuova colorazione è adatta anche a chi ha superato i famosi “anta” e combatte periodicamente con i capelli bianchi e la ricrescita.

Di seguito, dunque, cercheremo di capire nel dettaglio come avere capelli subito luminosi grazie alle sfumature bellissime di questa nuova tendenza che sta spopolando.

Prima di addentrarci nella “selva” multicolor delle tinte, ecco un piccolo consiglio pratico su come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani e impeccabili.

Chi, invece, al momento non ha tempo a disposizione per recarsi dal parrucchiere, ecco alcuni trucchi velocissimi per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi, ottimi poco prima di uscire.

Chi si tinge abitualmente i capelli dovrebbe provare anche quest’arma di bellezza che nutre la chioma in pochi minuti ed è facilissima da preparare.

Dopo una piccola carrellata di consigli pratici, ecco svelato il colore di super tendenza, molto richiesto in queste settimane.

Capelli subito luminosi grazie alle sfumature bellissime di questa nuova tendenza che sta spopolando

Non ci resta che conoscere meglio la tecnica che si sta diffondendo a macchia d’olio tra i saloni di bellezza e della cura del capello. Stiamo parlando del “cinnamon spicy”.

Questo nome non è nuovo nel mondo dell’hair system. Tuttavia, per quest’autunno-inverno il castano si declina in tutte le sue forme, rendendo anche le chiome più chiare dei veri capolavori dall’effetto sfumato.

Attraverso dei prodotti riflessanti, che promettono di non aggredire i capelli, questo colore mostra tutte le sfaccettature di toni caldi come la cannella, che insieme ai capelli naturali riesce a creare uno spettacolo luminoso e molto glamour.

Con il cinnamon spicy sarà possibile, infatti, enfatizzare e valorizzare tutta la bellezza naturale dei capelli.

Il segreto per avere un effetto eccezionale è quello di giocare con le i tagli e con i volumi. Chi parte da una base più scura vedrà i capelli immediatamente più brillanti e luminosi che risalteranno l’incarnato. Per chi, invece, ha un capello naturalmente più chiaro, anche biondo, con il cinnamon spicy si vedrà incorniciare il viso da colori avvolgenti e più intensi.