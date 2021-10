Immaginare di conquistare tutti con una sola ricetta facile e veloce sembra davvero una missione impossibile, eppure può bastare anche un semplicissimo dolce fatto in casa a far spuntare il sorriso sul volto di chi si ama.

Non importa se la giornata è stata difficile, se i primi freddi autunnali cominciano a farsi sentire, scompigliando i capelli e costringendo a nascondere la pelle sotto piumini e cappotti più pesanti.

Non importa se siamo stanchi o giù di morale, una bella e profumata fetta di torta fatta in casa si rivela sempre un’ottima idea per far tornare il buonumore a tutti.

Un frutto prezioso

Regina indiscussa delle tavole autunnali, la mela è senz’altro un frutto d’oro per arricchire un semplice impasto e realizzare una torta morbida e gustosa in pochi minuti.

Chi intende cimentarsi nella preparazione della classica torta alle mele della nonna, ovviamente già saprà che questa fa parte delle ricette più facili da realizzare.

Attenzione, però, a scegliere la ricetta giusta. Imperdibile, ad esempio, questa torta di mele che in molti considerano tra quelle più soffici del Mondo.

Per chi, invece, corre spesso contro il tempo, ecco la ricetta velocissima della torta alle mele ai 12 cucchiai, da non perdere!

Insomma, le varianti sono moltissime ma non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito come far felici grandi e piccini in 10 minuti con questa sorprendente torta alle mele.

Un ingrediente magico che farà la differenza

A meno che non si voglia realizzare una torta alle mele non solo buona ma straordinariamente d’effetto, come questa splendida versione che sembra un’opera d’arte, un classico dolce alle mele si prepara davvero in pochi minuti.

La semplicità è un’arma eccezionale per conquistare tutti in cucina, senza sprecare tempo prezioso.

Questa sera, arricchiremo l’impasto con un ingrediente piccolo e amatissimo che farà fare la differenza anche con un semplice ciambellone.

Scopriamo subito come far felici grandi e piccini in 10 minuti con questa sorprendente torta alle mele

Per rendere l’impasto della torta immediatamente più morbido e ricco di gusto avremo bisogno di 12 datteri senza nocciolo.

Questi frutti saporitissimi e dalla consistenza malleabile sono perfetti per regalare quel tocco di gusto in più ad una torta già deliziosa.

Ecco tutto l’occorrente per realizzare una squisita torta di mele e datteri in 10 minuti.

Ingredienti

1 kg di mele;

3 uova;

250gr di zucchero di canna;

300 gr di farina;

12 datteri senza nocciolo;

60 gr di burro;

1 bustina di lievito;

1 bicchiere di latte;

2 limoni.

Procedimento

Innanzitutto, lavare, sbucciare e fare a fette le mele. Successivamente, immergerle in una tazza con il succo dei due limoni e un cucchiaio di zucchero.

In una ciotola, lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare e aggiungere la farina setacciata. Poi, far sciogliere il burro a bagnomaria e versarlo sul composto.

A questo punto, far sciogliere il lievito nel latte, mescolare bene e versare il latte sull’impasto. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, aggiungere le fette di mela e i datteri tagliati a pezzetti, in modo grossolano.

Mescolare ancora per qualche minuto e poi versare l’impasto in una tortiera ricoperta da carta da forno.

Ci vorranno circa 10 minuti per creare questa bontà dal cuore morbido. Il resto, lo farà il forno. Far cuocere alla temperatura di 180° C per circa 30 minuti. Far intiepidire e servire con una spolverata di zucchero a velo.