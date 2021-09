Pochi compiti sono più ingrati delle pulizie domestiche. Tocca a tutti farle, ma certamente preferiremmo impiegare il nostro tempo in altro modo. Se poi abbiamo una casa particolarmente grande, o condividiamo la nostra vita con bambini, adolescenti o animali domestici, le pulizie si fanno ancora più complicate. Sembrano non finire mai, e per di più la casa torna alle condizioni di prima a una velocità impressionante. Per questo, molti di noi cercano di impiegare tutti i trucchi a propria disposizione per risparmiare tempo durante le pulizie domestiche. E c’è un trucchetto in particolare che può semplificarci di molto la vita. Vediamo di che cosa si tratta.

Se odiamo perdere tempo, ecco un semplice trucchetto per velocizzare moltissimo le pulizie di casa

Di quale trucchetto stiamo parlando? Semplicissimo: quello di rendere le pulizie estremamente più semplici e veloci sgombrando il campo per il passaggio di stracci, scope e spolverini. Per sgombrare il campo intendiamo semplicemente rimuovere quanti più oggetti possibili dalle superfici, per rendere le pulizie molto più semplici e limitare al massimo l’accumulo di polvere. Se le superfici di casa come mensole, piano della cucina, librerie e pavimenti saranno sgombri, le pulizie andranno molto più speditamente. Se odiamo perdere tempo, ecco un semplice trucchetto per velocizzare moltissimo le pulizie di casa: tenere le superfici libere.

Limitiamo i soprammobili, appendiamo tazze, utensili e cosmetici

Ecco alcuni consigli pratici per semplificare le pulizie. Per esempio, cerchiamo di tenere le superfici sempre sgombre in cucina. Invece di disporre tazze e tazzine su una mensola, appendiamole a dei chiodi o dei sostegni appositi. Non dovremmo sollevarle tutte le volte per fare le pulizie. Lo stesso vale per mestoli, padelle, taglieri eccetera.

Nel bagno, possiamo acquistare uno di quei portaoggetti che si appendono alle porte o a dei ganci, in modo da riporci prodotti da bagno, cosmetici e tutti quei mille oggettini che ingombrano le superfici.

Pavimenti più liberi possibile

La regola delle superfici libere vale anche per i pavimenti: cerchiamo di scegliere ad esempio lampade sollevate da terra, che si attaccano al muro o ad altri mobili, senza piedistallo. Se abbiamo delle piante in casa, scegliamo dei sottovasi con le ruote, in modo da poterle spostare facilmente per pulire la zona. Invece di tavolini e mobiletti, scegliamo delle mensole: sarà molto più semplice pulire i pavimenti senza ingombro.

Un altro consiglio: è sempre meglio spolverare dopo aver passato l’aspirapolvere e non prima. Ecco perché.