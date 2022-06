Non scoprire le braccia e nello stesso tempo non soffrire il caldo sembra una contraddizione in termini. Ora che l’estate è arrivata e il caldo si fa sentire, con temperature a volte altissime in molte città, ci chiediamo come adottare un look fresco per affrontare l’afa e nello stesso tempo rimanere eleganti e raffinate. Innanzitutto è importante ricordare di scegliere, per capi di qualsiasi tipo, i tessuti in fibre naturali che sono traspiranti e confortevoli anche quando la colonnina del mercurio sale. Inoltre hanno il notevole vantaggio di non rilasciare cattivi odori soprattutto quando sudiamo. In questo modo anche gli abiti più coprenti possono difenderci dal caldo.

Una mise comoda ed elegante

Un problema che assilla le donne non più giovanissime è quello delle braccia poco toniche che assumono l’aspetto a tendina. È un processo naturale che si può contrastare con esercizi mirati, ma con il passare degli anni qualche piccolo cedimento si verifica nonostante la pratica sportiva. Come rimediare?

A volte ci si sente in imbarazzo ad indossare abiti che scoprono la parte superiore delle braccia soprattutto se la tonicità non è al massimo. Ma la moda ci viene in aiuto con la proposta di capi freschi che richiedono la manica lunga o a tre quarti e si possono indossare in tutte le occasioni. Stiamo parlando delle bluse, delle camicie ampie e comode dall’allure femminile. E in particolare della blusa in pizzo, un tessuto che spopola nell’estate 2022.

Mai più braccia scoperte con questo capo modaiolo che spopola nell’estate 2022 e rende irresistibili a 30 come a 60 anni

Parlare di pizzo ci riporta indietro nel tempo quando nel 1400 a Venezia delle abili ricamatrici crearono questo tessuto con grande maestria artigianale. Coco Chanel lo definiva la più bella riproduzione della fantasia presente in natura. Ancora oggi è un tessuto che seduce con la sua eleganza senza tempo. Persino l’affascinante Letizia di Spagna ha sfidato le regole di corte per indossarlo durante una cerimonia ufficiale su un abito raffinato e seducente. Una blusa di pizzo, possibilmente bianca, con le maniche lunghe o al gomito è la scelta più chic e pratica che ogni donna può adottare in estate. Morbida, dai volumi accentuati, possibilmente con gli orli smerlati, copre senza soffocare e con un gioco seducente di vedo non vedo. Mai più braccia scoperte con questo capo modaiolo, fresco e leggero.

L’accostamento perfetto è con il denim che sdrammatizza la ricercatezza del pizzo e lo rende adatto a tutte le ore. Una gonna, un pantalone o degli shorts di jeans saranno perfetti. È la solita regola degli opposti che si attraggono, che nella moda funziona sempre. In alternativa al jeans, possiamo indossare la blusa con capi di taglio comunque sportivo.

