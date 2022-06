Affinché le talee delle nostre amate piante, fra cui le ortensie o i gerani, diano vita a nuovi virgulti occorre servirci di ormoni radicanti. In commercio ci sono innumerevoli prodotti efficaci ma sintetizzati chimicamente. Se però volessimo affidarci alla natura e creare fai da te degli ormoni che stimolino la talee a mettere radici, abbiamo molte alternative. Lo sanno bene i nostri nonni che grazie a queste conoscenze moltiplicavano le proprie piante con metodo biologico. All’epoca certo non si sapeva ancora cosa fosse il biologico, ma si credeva molto nelle potenzialità delle cose semplici.

Oltre che per dimagrire e per lucidare la rubinetteria l’aceto di mele servirà insieme a questi altri ingredienti anche per far mettere le radici alle talee

Abbiamo visto in precedenza come ottenere dalle lenticchie una soluzione radicante contenente auxine, gli ormoni della crescita vegetale. Di seguito vedremo, invece, come partendo da ingredienti che troviamo in dispensa o in frigorifero si possono ottenere ottimi aiuti per le nostre talee.

Il radicante con l’avena o l’orzo

Il chicco d’avena è ricco di auxine oltre che di avenina. Soprattutto nella fase di germinazione, quando spuntano i germogli, il chicco d’avena diventa ricco dell’ormone della crescita. Ecco perché servirà come radicante per le nostre talee. Apportiamo un taglio per metà diametro del ramoscello della talea. Ora inseriamo un chicco in questo taglio. Leghiamo il ramo con della garza di cotone. Ora mettiamo la talea nella terra e innaffiamo. L’umidità del terreno farà germogliare il chicco. Medesimo procedimento potrà essere eseguito con un chicco di orzo.

Aceto di mele

L’aceto di mele ha davvero un’infinità di possibili utilizzi. In questo caso va usato con estrema parsimonia. Potrebbe, infatti, diventare un ottimo ormone radicante in quantità minime ma anche un efficace diserbante, se eccediamo nella dose. Come ormone per le nostre talee dovremo metterne solamente un cucchiaio disciolto in un litro e mezzo di acqua. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e mescoliamo bene. Immergiamo, quindi, il fondo delle talee per qualche minuto. Estraiamo e interriamo. Le nostre talee saranno sicuramente incentivate a radicare più rapidamente.

Il miele

Il miele è un alimento straordinario ma serve anche come ormone radicante. Prepariamo una soluzione con un cucchiaio di miele, possibilmente biologico, sciolto in cinque cucchiai d’acqua demineralizzata.

Le talee gerani od ortensie e di tutte le nostre piantine saranno un vero successo dato che l’aceto serve come radicante, oltre che per dimagrire e per lucidare.

