Il passare degli anni lascia evidenti segni sul nostro corpo. È fuor di dubbio che, oggigiorno, ci siano tantissime cinquantenni molto giovanili e che non dimostrano la loro età reale. Del resto, un buon mix composto da trattamenti estetici, allenamenti in palestra e qualche furbo stratagemma nel vestirsi, può fare il miracolo. Nonostante tutto ciò, ci sono però alcune parti del corpo che tradiscono. Pensiamo ad esempio alla pelle del collo e a quelle brutte rughe che solcano il viso quando sorridiamo o facciamo determinate espressioni.

Un’altra parte del corpo assai critica per le donne sono le braccia. In inverno le nascondiamo facilmente, ma in estate sono in bella mostra. Per mantenere toniche le braccia basta dedicarvi un po’ di attenzione ogni giorno eseguendo esercizi specifici e ben mirati.

Mai più braccia flaccide, mollicce e a effetto tendina grazie a questi 3 semplici esercizi molto efficaci perfetti anche a 50 anni

Per ridurre l’effetto tendina dalle nostre braccia dobbiamo andare a sollecitare principalmente due muscoli: i tricipiti e i bicipiti. Cominciamo!

Estensione dei tricipiti

Afferrare con entrambe le mani un peso, una kettlebell o un manubrio. In mancanza, va bene anche una bottiglia di acqua piena. Allungare quindi le braccia sopra la testa coi gomiti rivolti all’esterno. Busto dritto e addome in contrazione. A questo punto, piegare tutti e due i gomiti e portare il peso dietro la testa, all’altezza del collo. Nell’eseguire il movimento, mantenere ferma la parte superiore delle braccia e muovere soltanto gli avambracci, ossia la porzione dal gomito in giù.

Ripetere 10-12 volte per 3 volte con una pausa di 30 secondi tra una serie e l’altra.

Curl

In piedi e in posizione eretta. Piedi alla stessa larghezza dei fianchi e ginocchia leggermente piegate. Afferrare un peso o un manubrio per ogni mano mantenendo i palmi rivolti verso l’alto. A questo punto, tenendo ferma la parte superiore delle braccia, piegare i gomiti portando i pesi verso il petto e poi abbassare riportandoli alla posizione iniziale. Eseguire il movimento con una certa lentezza e senza troppo slancio per evitare strappi.

Possiamo eseguire il movimento in sincrono (tutte e due le braccia insieme) oppure alternato, un braccio alla volta.

Durante l’esecuzione il busto è dritto e l’addome in costante tensione.

Fare 12-15 ripetizioni per ogni lato per 3 volte, con una pausa di 30 secondi tra una serie e l’altra.

Dip

In piedi, posizionati davanti ad una sedia e con la schiena rivolta ad essa.

Appoggiare le mani sul bordo della sedia mantenendo le braccia vicine ai fianchi e i gomiti leggermente protesi verso l’interno.

Scendere lentamente (senza mai toccare terra con i glutei) e poi, facendo forza sulle braccia, distendere i gomiti.

Per iniziare, si consiglia di tenere i piedi vicino alla sedia e piegare le ginocchia. Quando si è sufficientemente allenati, è possibile intensificare l’esercizio eseguendolo con le gambe allungate. Più i piedi sono lontani dal resto del corpo e più infatti l’esercizio risulterà intenso.

Anche in questo caso, fare 12-15 ripetizioni per 3 giri con un intervallo di riposo di 30 secondi.

E così, mai più braccia flaccide, mollicce e a effetto tendina grazie a questi 3 semplici esercizi molto efficaci perfetti anche a 50 anni.

Per un circuito completo e ancora più efficace, ricordiamo l’importanza degli esercizi statici.

Anche il plank, infatti, in tutte le sue varianti, va ad allenare in maniera intensa anche gli arti superiori.

