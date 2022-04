In un casa, oltre all’arredamento, gli elementi che non possono mai mancare nella vita di tutti i giorni sono sicuramente gli elettrodomestici.

Gli elettrodomestici sono gli alleati quotidiani, indispensabili e preziosi che facilitano e rendono più semplice ogni azione che si svolge nella propria abitazione.

Dalla lavatrice alla lavastoviglie, dal forno al frigorifero, dal ferro da stiro alla scopa elettrica, oggi è quasi impossibile pensare ad una casa che non abbia questi elettrodomestici.

Anche se questo è l’elettrodomestico che quotidianamente viene utilizzato di più, in molti dimenticano di pulirlo

I principali e fondamentali aiutanti per le pulizie quotidiane sono sicuramente la scopa elettrica o l’aspirapolvere.

Proprio per il loro utilizzo quotidiano e più volte al giorno, questi insostituibili elettrodomestici necessitano di manutenzione e pulizia costante.

Trascurare la pulizia della scopa elettrica può risultare dannoso, non solo perché potrebbe incidere negativamente sulla sua efficienza, ma anche perché l’accumulo di sporcizia, potrebbe aumentare il propagarsi di acari e batteri negli ambienti domestici.

Dunque gli interventi di manutenzione sono necessari per garantire oltre ad una maggiore igiene anche una maggiore efficienza e longevità.

Ad ogni utilizzo è sempre consigliabile pulire, una volta smontata, la spazzola, cercando di eliminare innanzitutto tutta la polvere e i capelli che generalmente si impigliano su di essa.

Sporcizia che può essere eliminata aspirandola con lo stesso tubo o con le mani, magari aiutandosi con un fazzoletto di carta.

È possibile ricorrere anche all’uso di forbicine per tagliare gli eventuali grovigli di capelli, facendo attenzione a non intaccare le setole.

Operazioni da eseguire all’aperto per non diffondere polvere e acari

Strofinare poi la spazzola con una salvietta imbevuta oppure con una spugnetta intrisa di aceto bianco e acqua.

Non dovremmo mai immergere completamente le spazzole in acqua. Il sacchetto non deve risultare completamente pieno, in quanto potrebbe andare a ridurre notevolmente la potenza dell’apparecchio.

Ogni 2 mesi è necessario pulire o sostituire i filtri dell’aria, e il vano dell’aspirapolvere che non prevede l’utilizzo del sacchetto.

Molti filtri sono lavabili, ma prima di rimontarli devono essere perfettamente asciutti.

Anche se questo è l’elettrodomestico che sembra non necessitare di manutenzione, gli accessori, come tubi, bocchette e prolunghe sono tutti da lavare, immergendoli in una soluzione composta da acqua e qualche goccia di detersivo per i piatti.

Parti che vanno risciacquate e asciugate accuratamente prima di essere riposte. Per un effetto sorprendente basterà cospargere sul pavimento qualche perla dell’ammorbidente preferito e lasciarle aspirare dalla scopa elettrica.

Ecco che ad ogni accensione della scopa elettrica la casa risulterà gradevolmente profumata.

