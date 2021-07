Avere un giardino curato, bello e rigoglioso implica dedizione e attenzione e non c’è cosa più soddisfacente di veder ripagato tutto il nostro sacrificio. Come reagiamo, infatti, quando notiamo dei fori sulle foglie o quando la pianta appare visibilmente malata?

Dopo un primo dispiacere e qualche pianto, cerchiamo di risolvere la situazione e le proviamo tutte affinché le nostre amate piante si rigenerino. Esistono diversi rimedi della nonna che, come ben sappiamo, funzionano al 100%. Alcuni di questi si possono consultare tramite la lettura di questo articolo e di quest’altro.

Gli afidi e i parassiti sono una delle cause principali delle malattie delle piante poiché attaccandosi alle foglie portano via la linfa vitale. Inoltre se ne cibano creando così i piccoli fori.

Vediamo dunque cosa fare per dire addio agli insetti che infestano le nostre splendide piante.

Mai più afidi e parassiti sulle nostre piante con questo infallibile trucchetto della nonna

Sembrerà assurdo ma c’è un trucchetto davvero insolito da utilizzare contro gli afidi e i parassiti. Quando ci trucchiamo e notiamo che la matita per gli occhi o quella per le labbra è finita, cosa facciamo?

Temperiamo sopra il cestino perché i trucioli non servono a niente. Errato. Sono proprio i trucioli che serviranno contro i fastidiosi insetti che ci rovinano tutte le piante.

Temperiamo le matite per disegnare e quelle necessarie per truccarci direttamente sul terriccio del nostro vaso come protezione per le piante. Questo trucchetto non elimina i parassiti ma funziona come sorta di protezione poiché non si avvicineranno alla vista dei trucioli.

Altri rimedi contro afidi e parassiti

L’aglio è un potente pesticida naturale, come il peperoncino. Assurdo da credere ma anche il sapone di Marsiglia funziona come antiparassitario. Possiamo togliere gli afidi anche manualmente o con il getto d’acqua e per la nostra sicurezza utilizziamo sempre i guanti resistenti da giardinaggio.

Ecco come non ci saranno mai più afidi e parassiti sulle nostre piante con questo infallibile trucchetto della nonna.