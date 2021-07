4 modi efficacissimi per spellare i peperoni in pochi secondi senza faticare troppo

Amatissimi nelle numerose varianti, i peperoni gialli, rossi o verdi sono tra i contorni da preferire in estate. Per dare colore ma soprattutto sapore ai nostri piatti specialmente se accompagnati a proteine animali o vegetali.

Per digerirli più facilmente è preferibile privarli della buccia e questa operazione può rappresentare una tortura. Riportiamo però quattro modi efficacissimi per spellare i peperoni in pochi secondi senza faticare troppo.

Acqua e aceto

Se non vogliamo usare fuoco e fiamma possiamo ricorrere ad un metodo completamente diverso per un risultato che non fa sentire il retrogusto di bruciacchiato. Laviamo bene i peperoni, li tagliamo a metà e li lasciamo bollire per una decina di minuti in acqua bollente con aceto. Li scoliamo e li spelliamo lasciando correre sopra dell’acqua calda.

Il secondo metodo (dei quattro) consiste nel trucco sacchetto. In sostanza prendiamo i peperoni arrostiti o lessati e li inseriamo in un sacchetto per alimenti che normalmente usiamo per congelare. Li lasciamo almeno 20 minuti e grazie alla condensa riusciremo a spellarli con grande agilità.

Nel microonde

La tecnica del fornetto a microonde fa leva sul fatto che rimane sostanzialmente la più pulita. Prendiamo i peperoni, li dividiamo a metà (prima li laviamo ovviamente) e li priviamo dei semi. Li adagiamo in microonde per 2-3 minuti e troveremo grande facilità nello spellare.

Il classico

Chiudiamo con il metodo più tradizionale che tutti o quasi conosciamo ma che è bene rispolverare per chi si approccia a compiere i primi passi in cucina, come i novelli sposi ad esempio. Sicuramente è anche il criterio più efficace e consiste nel disporre i peperoni su una teglia nel forno.

Li spennelliamo con dell’olio extravergine di oliva e poniamo ad una temperatura di 220° ruotandoli finché non vediamo la pelle sollevarsi. Procediamo dopo circa mezz’ora a rimuovere la pelle e servire con un condimento a piacere.

I 4 modi efficacissimi per spellare i peperoni in pochi secondi senza faticare troppo ci consentono di testare e scegliere l’operazione più pratica per ottenere il risultato desiderato. Cioè gustare al meglio i peperoni e digerirli con più facilità per piatti gustosi e colorati.