Pensavamo che fosse la rosa rossa il simbolo dell’amore ma forse c’è un altro fiore che rappresenta lo stesso sentimento. Regalare un’ortensia è una grande manifestazione d’amore. Si racconta, infatti, che colui che scoprì questo bellissimo fiore fosse innamorato di una donna che si chiamava Hortense, la quale fu di ispirazione per l’origine del nome. Proprio per questo, il fiore rappresenta il sentimento più bello che esista al Mondo. Avere giardini e balconi ricchi di ortensie riempirà il cuore di chi le possiede e di chi le guarda.

Perché appaiono spente o appassite

Le ortensie hanno bisogno di cure come il drenaggio del terreno e una ricca concimazione naturale e il Team di ProiezionidiBorsa si è occupato anche di questo molte volte. Banane, fondi di caffè, guscio d’uovo ne sono un esempio. Se a volte notiamo che appassiscono può essere dovuto ad un eccessivo drenaggio. Infatti, l’ortensia ha bisogno d’acqua frequente ma non abbondante, poiché teme i ristagni d’acqua. Un altro motivo può essere a causa di una troppa esposizione ai raggi solari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Mai più ortensie spente e appassite grazie a questo infallibile trucchetto che in pochi conoscono che le renderanno meravigliose

Quando notiamo che le nostre ortensie iniziano ad appassire e ad avere un colorito spento, adoperiamoci di chiodi arrugginiti. Potrà sembrare strano ma la ruggine donerà il ferro di cui le piante hanno bisogno per rinvigorire. Prendiamo i nostri chiodi arrugginiti, che siano di quelli lunghi, facendo attenzione e indossando i guanti. Li infiliamo abbastanza equidistanti nel terreno e spruzziamo un po’ d’acqua. Nel giro di qualche giorno le nostre ortensie cresceranno più rigogliose di prima. Ecco come non avremo mai più ortensie spente e appassite grazie a questo infallibile trucchetto che in pochi conoscono che le renderanno meravigliose.

Approfondimento

Se le nostre rose non crescono basta questo trucchetto e questo concime naturale per avere una bellissima fioritura che tutti ci invidieranno.