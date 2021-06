L’orchidea è sicuramente una delle piante ornamentali più belle che esistano. Fiera ed elegante, dona raffinatezza alla casa e si adatta a qualsiasi stile. Ricevere in dono un’orchidea è un regalo prezioso poiché questa pianta rappresenta un simbolo, come tutte le piante del resto. Ma qual è la leggenda che si cela dietro questo splendido fiore?

Si racconta che in Grecia c’era un ragazzo, Orchis, bello e passionale che decise di sedurre una sacerdotessa del Dio Dioniso. Provocando la sua rabbia, morì sbranato da animali selvaggi. Ciò nonostante, Orchis diventò un fiore delicato, fragile e bellissimo. Una seconda vita. Per cui l’orchidea simboleggia l’amore per eccellenza.

La simbologia dei colori

L’orchidea la vediamo di tanti colori: bianca, rosa, gialla, viola, azzurra. Quella bianca simboleggia la purezza, quella rosa la grazia, quella gialla l’amicizia, quella viola ammirazione e quella azzurra simboleggia la pace.

Così splendida ma difficile da gestire, poiché l’orchidea ha bisogno di tante cure e attenzioni, data la sua fragilità. È, infatti, una delle vittime preferite dai parassiti. Ma non allarmiamoci.

Addio per sempre agli afidi e ai parassiti sulle nostre orchidee grazie a questi rimedi naturali per mantenerle sempre rigogliose e floride

Tutte le piante sono infestate da parassiti, afidi, punteruoli e così via. Anche le nostre meravigliose orchidee che, ormai, meravigliose non sono più. Infatti, questi rovinano le piante poiché succhiando la linfa i fiori appassiscono o soffrono di malattie. Ma diciamo addio agli afidi e ai parassiti sulle nostre orchidee grazie a questi rimedi naturali per mantenerle sempre rigogliose e floride. Il fertilizzante naturale che andremo a creare sarà composto da due ingredienti micidiali per loro. Stiamo parlando dell’aglio e del peperoncino. Frulliamo insieme abbondante acqua, gli scarti di peperoncino e anche qualche seme e l’aglio tritato. Mettiamo la miscela dentro lo spruzzino e spruzziamo sia nel terreno che sulla pianta stessa. Addio per sempre agli afidi e ai parassiti sulle nostre orchidee grazie a questi rimedi naturali per mantenerle sempre rigogliose e floride.

