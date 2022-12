Pochi conoscono il trucco della nonna per non sporcare il piano cottura durante il pranzo di Natale

Oggi dedicheremo quest’articolo a uno degli strumenti che usiamo di più in casa: il piano cottura. Il pranzo di Natale e ormai alle porte e ci aspettano moltissime ore ai fornelli per preparare 1.000 prelibatezze. Il nostro obiettivo è quello di svelare un trucco a dir poco geniale e poco conosciuto per proteggere il piano cottura e i fornelli da sporco, unto, schizzi e graffi.

Cucinare per le persone che amiamo è sempre un piacere. Il Natale è un momento di convivialità che generalmente trascorriamo in compagnia della famiglia e dei nostri amici più cari. Ed è così che ci mettiamo ai fornelli per preparare piatti gustosi. Tuttavia, come sappiamo cucinare spesso è sinonimo di sporcare, in particolare con alcune preparazioni.

Ecco perché vogliamo svelare come un trucco semplice, economico e pratico ci permetterà di mantenere i fornelli puliti senza fatica.

Pochi conoscono il trucco della nonna per non sporcare i fornelli della cucina risparmiando tempo e fatica

L’acciaio è un materiale molto facile da pulire e resistente. Tuttavia, è soggetto a graffi e aloni ed è difficile da mantenere pulito a lungo. Sappiamo bene che possiamo usare semplici prodotti naturali molto comuni per pulirlo eliminando gli aloni, ma possiamo risparmiare tempo con un piccolo trucco.

In commercio esistono moltissimi prodotti che ci permettono di proteggere il piano cottura dallo sporco. Questi vanno dagli spray ai tappetini protettivi che però possono avere dei costi elevati. Se invece vogliamo trovare una soluzione facile ed economica basterà guardare nella nostra dispensa.

Un foglio può fare la differenza

Tutto ciò che dobbiamo fare è usare della comune carta stagnola. I fogli di alluminio sono perfetti per questo scopo perché è un materiale che non prende fuoco. Dobbiamo soltanto prendere un rotolo di carta d’alluminio e stenderlo sul piano cottura. Prendiamo le misure e ritagliamo la sagoma in modo che il foglio calzi a pennello sulla superficie da proteggere. Facciamolo aderire per bene in modo che i fuochi restino liberi e in questo modo potremo cucinare senza schizzi e macchie. Una volta finito, basterà rimuovere il foglio sagomato e smaltirlo.

Un’idea alternativa per proteggere il piano cottura

Avere a che fare con lo sporco incrostato sul piano cottura può darci del filo da torcere. Se abbiamo un piano di cottura a induzione possiamo usare un altro prodotto che molti di noi hanno già in casa. Ritagliamo un foglio di carta da forno e mettiamolo sotto le padelle e le pentole. Questo proteggerà la superficie da graffi e schizzi mantenendo il piano pulito.

Pochi conoscono il trucco della nonna per non sporcare la cucina e una volta provato sarà difficile tornare indietro. In questo modo, non avremo più il timore di metterci ai fornelli, perché non sarà più necessario perdere delle ore per pulire tutto quanto.