Nel giardino, in casa o sul balcone, capita spesso di tenere dei vasi per le nostre piantine e per i nostri fiori. Ma altrettanto spesso può succedere che questi si rompano. Per esempio, può accadere di urtarli inavvertitamente, facendoli cadere. Ma se ciò dovesse accadere e vediamo che il nostro vaso è in mille pezzi, non disperiamo. Sicuramente, infatti, non potrà più essere utilizzato per coltivare dei fiori o delle piante. Ma ha altri geniali utilizzi che sicuramente ci torneranno molto utili.

Mai gettare via un vaso rotto o scheggiato perché ha un riutilizzo sorprendente

Forse non tutti avrebbero avuto questa illuminazione, ma il nostro vaso rotto può essere riciclato in modo davvero creativo. Possiamo, infatti, trasformarlo in un bellissimo e originale portacandele. Infatti, in questo caso, prendiamo un vaso in cui non possiamo più piantare i nostri fiori o i nostri ortaggi. Dipingiamolo con i colori e le figure che più ci appassionano e che soprattutto meglio si adattano alla nostra casa. E ora, basterà lasciare asciugare il tutto e poi inserirne una candela all’interno, facendo ovviamente attenzione al fatto che il materiale del nostro vaso non sia infiammabile.

Ma non è finita qui perché il nostro vecchio vaso potrà essere utilissimo anche in giardino

Il portacandele, però, non è l’unico oggetto che possiamo recuperare da un vaso scheggiato o rotto. Infatti, ci sono tantissime altre idee che possiamo seguire. Una di queste prevede di trasformarlo in una fantastica mangiatoia per uccellini, per abbellire il nostro balcone e per aiutare un po’ gli animali. Oppure, possiamo utilizzarlo per abbellire il nostro acquario, facendo ovviamente attenzione a levigare le parti taglienti. Insomma, la creatività non ha limite. Ma una cosa è certa: mai gettare via un vaso rotto o scheggiato perché ha un riutilizzo sorprendente. Anzi, ne ha più di uno e sono tutti pronti per essere provati!

