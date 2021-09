Le piante infestanti sono tutte quelle erbe che nascono spontaneamente e sono ospiti indesiderati all’interno di orti e giardini. Crescono molto in fretta ed è necessario eliminarle per preservare la salute delle nostre piante.

Ma facciamo attenzione perché ci sono molte varietà di piante infestati dall’aspetto gradevole e che possono essere utilizzate per scopi ornamentali. Ad esempio, pensiamo al papavero e al trifoglio bianco. Altre invece, hanno la capacità di depurare il terreno e sono anche amiche della salute. Infatti, è incredibile quanto sia ricca di omega 3 questa pianta selvatica che di solito infesta l’orto.

Mai estirpare questa pianta infestante amica di orti e giardini utilizzata anche come diuretico naturale

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta spontanea, utilissima per il terreno e che fa bene alla salute. Infatti, mai estirpare questa pianta infestante amica di orti e giardini utilizzata anche come diuretico naturale.

Parliamo del tarassaco, conosciuto anche come “dente di leone”. Una pianta erbacea perenne che spesso incontriamo in campagna e lungo i bordi delle strade. Cresce spontaneamente ed è facile da riconoscere, grazie al caratteristico fiore di colore giallo. Inizia a fiorire in primavera e fino all’autunno inoltrato.

Il tarassaco è definito una pianta infestante, ma in realtà non andrebbe mai eliminata. Il colore del fiore attira le api, gli altri insetti impollinatori e le coccinelle. Questo rende il tarassaco un alleato importante per le altre piante. Le sue radici a fittone inoltre sono molto profonde, quindi, smuovono e rendono il terreno morbido. Accumulano anche zolfo, magnesio, fosforo e ferro. Quindi un vero e proprio toccasana per il terreno di orti e giardini.

Le proprietà benefiche

Il tarassaco, non è solo un’erba infestate, ma possiede anche delle proprietà medicamentose. Infatti, possiamo utilizzare le sue radici, le foglie e i boccioli.

È noto per le sue caratteristiche depurative e diuretiche. Infatti, la presenza dei flavonoidi, stimola la diuresi e favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, rendendo questa pianta un ottimo diuretico naturale. È utilizzato anche, per alleviare le infiammazioni lievi del tratto urinario. Le sue foglie sono un ottimo ingrediente per infusi e decotti, mentre i boccioli, anch’essi commestibili, sono utilizzati in cucina. Ottimi per le insalate o saltati in padella.

Proprio come questo caffè alternativo riduce la pressione e le malattie cardiovascolari, anche la radice di tarassaco, tostata e macinata, può essere utilizzata per preparare un’ottima bevanda senza caffeina.

Facciamo sempre attenzione, perché alcune parti della pianta non sono commestibili. Inoltre, il tarassaco potrebbe scatenare delle allergie.