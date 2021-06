Con l’estate arriva la voglia d mare, di sole e di abbronzatura. In molti amano prendere il sole e dorare la propria pelle per un effetto strabiliante.

L’abbronzatura è molto amata, perché dona un colorito più sano alla nostra pelle, esalta le forme ed è piacevole da vedere.

Per ottenere un’abbronzatura perfetta, uniforme e senza scottature, dobbiamo, però, prendere le dovute precauzioni. Oggi vedremo perché non dobbiamo mai dimenticare questo semplice trucco che ci donerà un’abbronzatura perfetta da fare invidia.

Un cosmetico importantissimo da non dimenticare mai

Ogni volta in cui ci esponiamo al sole d’estate dobbiamo proteggerci dai raggi ultravioletti usando le migliori creme solari. Queste creme sono importantissime, creano, infatti, un vero e proprio schermo protettivo sulla nostra pelle e ci permettono di abbronzarci senza danni.

Quando ci esponiamo al sole dobbiamo sempre spalmarci la crema per più volte al giorno, una sola non è sufficiente. Spalmare la crema solare più volte in maniera uniforme, però, non è sufficiente per un’abbronzatura davvero duratura e uniforme. La pelle col sole tende inevitabilmente a seccarsi e, se non la manteniamo idratata, potremmo spellarci.

Per avere un’abbronzatura uniforme e duratura dobbiamo usare il prodotto deputato a fissare l’abbronzatura alla nostra pelle. La crema doposole è formulata apposta per idratare la pelle che il sole ha seccato e fissare più a lungo il colore dell’abbronzatura.

Alcune moderne creme doposole hanno addirittura delle componenti studiate apposta per esaltare il colorito acquisito in spiaggia e continuano a stimolare la produzione di melanina.

L’importante è non dimenticarsi mai di usare una buona crema doposole, sia sul viso che sul corpo, in modo da ottenere il massimo dalla nostra abbronzatura anche quest’estate. Se quest’estate vogliamo ostentare un’abbronzatura perfetta fino a fine ottobre, ora sappiamo cosa dobbiamo fare.