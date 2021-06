In questo periodo molti di noi iniziano a frequentare spiagge con assiduità. Molti italiani amano trascorrere i mesi estivi al mare per riposarsi, nuotare e prendere il sole.

Come ben sappiamo dobbiamo sempre essere molto prudenti quando ci esponiamo al sole, perché questo potrebbe danneggiare la nostra pelle irrimediabilmente con i suoi raggi UV.

Sia che abbiamo scelto di trascorrere le vacanze in una spiaggia tropicale che in una più vicina spiaggia europea dobbiamo sempre proteggerci dai raggi e dal calore in particolare usando creme solari specifiche. Per questi motivi oggi vogliamo mostrare qual è la migliore crema solare per un’abbronzatura perfetta senza ustioni.

Una crema perfetta per ogni evenienza per proteggere tutta la famiglia

In commercio esistono numerose creme solari per ogni gusto e portafogli. Esistono creme di marca e del supermercato, creme a protezione altissima o bassissima in modo che possano soddisfare ogni esigenza.

Oggi noi non parleremo di marche particolari e delle differenze che intercorrono, ma vogliamo soffermarci su una caratteristica della crema che può renderla più efficace.

La crema solare si deve spalmare in modo meticoloso su tutta la superficie del corpo che si espone al sole: viso, mani, piedi, schiena ed addirittura sulle orecchie. Non possiamo dimenticarci nemmeno un punto o rischieremo ustioni e eritemi solari che possono portare danni irreversibili alla nostra pelle.

Ecco la migliore crema solare per un’abbronzatura perfetta senza ustioni

Secondo noi di ProiezionidiBorsa esiste una tipologia di protezione solare migliore delle altre per il modo in cui è stata pensata. Si tratta delle creme e degli oli solari in formato spray, che si possono direttamente spruzzare sulla pelle.

Lo spray è perfetto perché ci risparmia la fatica di dover spalmare da soli la crema nelle parti del corpo più difficili da raggiungere. L’erogazione raggiunge un’area estesa del corpo e faciliterà sicuramente il procedimento. Potremo spalmare la crema in un modo efficace e assicureremo a noi e alla nostra famiglia la protezione dai raggi solari, avremo un’abbronzatura perfetta ed eviteremo ustioni ed irritazioni.

L’unica accortezza da usare è non spruzzare direttamente sul viso; per evitare il contatto con gli occhi è molto meglio spruzzare il prodotto sulle mani e distribuirlo accuratamente sul viso.