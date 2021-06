È ufficialmente esploso il caldo e le temperature sono così alte che sembra impossibile resistere senza condizionatore. Il problema è che un utilizzo maggiore di questo elettrodomestico si traduce in un aumento del prezzo della bolletta a fine mese, oltre che in un grave danno di inquinamento all’ambiente.

Esistono, però, delle semplici accortezze che possono farci risparmiare parecchi soldi. Ad esempio, siamo sicuri di sapere quale sia la temperatura ideale a cui impostare il condizionatore? Questa è solo una delle domande a cui daremo risposta nell’articolo.

Ecco il trucco geniale per risparmiare molti soldi quando si usa il condizionatore

Noi di ProiezionidiBorsa diamo spesso consigli su come risparmiare nell’ambito della propria casa. Lo abbiamo fatto anche nell’articolo “Ecco come ottenere il bonus condizionatore e risparmiare fino al 50% sul totale“.

L’articolo di cui sopra è l’ideale per chi deve comprare un nuovo condizionatore, o sostituire quello vecchio. Per tutti gli altri, invece, sono perfetti i consigli che seguono.

Isolamento termico

Isolare termicamente la propria casa significa impiantare un materiale isolante che permetta di mantenere il calore all’interno della casa più a lungo. Il meccanismo funziona anche al contrario, ad esempio quando, d’estate, è necessario tenere il calore esterno al di fuori della nostra casa.

Tra le installazioni utili per ottenere l’isolamento termico troviamo pannelli, infissi di ultima generazione, coperture esterne, più un accessorio a cui quasi nessuno pensa. Stiamo parlando delle tende isolanti. Questo tipo di tende è più scuro e pesante, quindi allontanerà il sole e la casa rimarrà più fresca. In pochi ci pensano, eppure ecco il trucco geniale per risparmiare molti soldi quando si usa il condizionatore.

La temperatura ideale

Non sono in molti a saperlo, ma la temperatura ideale a cui impostare il condizionatore è inferiore solo di 5-6°C rispetto a quella esterna.

Impostare una temperatura molto più bassa è sbagliato (oltre che dannoso per la salute), poiché il condizionatore dovrà faticare di più raggiungerla. E questo, ovviamente, si tradurrà in un maggiore consumo di energia e, quindi, di denaro.

La deumidificazione

Ecco un’altra tecnica perfetta per risparmiare sulla bolletta di fine mese. Impostare il condizionatore sulla funzione di deumidificazione permetterà di avvertire meno il calore. Il condizionatore avrà bisogno di meno energia e ciò equivarrà ad un notevole risparmio sulla bolletta.