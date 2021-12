Abbiamo già visto in articoli passati come utilizzare lo yogurt appena scaduto senza gettarlo e come riutilizzare le vecchie creme solari pennarelli finiti. Oggi possiamo dire con certezza che non bisogna mai buttare via il burro scaduto dato che può essere riutilizzato in questi stupefacenti modi per un riciclo intelligente.

Il burro è sicuramente uno degli alimenti che abbiamo in frigorifero più versatile in assoluto. Dal semplice pane, burro e marmellata ai dolci più elaborati, il burro non manca mai nei frigoriferi di ogni famiglia. Ma cosa ne facciamo se lo dimentichiamo nel cassettino del frigo e superiamo la data di scadenza?

Niente panico, non ci sarà bisogno di gettarlo nel cestino e rammaricarsi di aver sprecato un alimento.

Mai buttare via il burro scaduto dato che può essere riutilizzato in questi stupefacenti modi per un riciclo intelligente

In altri articoli similari si è parlato di come il burro possa tornare utile quando un anello ci stringe troppo e non riusciamo a toglierlo. Di come può essere utile per pulire macchie dal legno e ravvivarlo e come smacchiare l’inchiostro dai vestiti. Ma non sono solo questi i suoi usi, andiamo a vedere in quanti altri modi possiamo riutilizzare il burro quando scade:

dopo aver tagliato dell’aglio o della cipolla, o se le nostre mani hanno un cattivo odore, basterà ungerle con un po’ di burro. Lavarle poi con acqua calda e sapone. Il risultato sarà avere delle mani perfettamente profumate e davvero morbidissime.

utile anche se abbiamo aiutato i nostri bambini a fare dei lavoretti e le nostre mani si sono sporcate con della colla. Strofinare la zona interessata con il burro e poi procedere con lavare le mani con acqua tiepida e sapone.

se le nostre porte o qualche anta di un mobile cigolano, basterà ungere i cardini con del burro per renderle ben lubrificate.

utilissimo nella stagione invernale contro la neve. Basterà ungere la pala con la quale spaliamo la neve con del burro. L’atto di rimozione della stessa risulterà molto più semplice.

Utile anche per la cura del corpo

Altri due usi straordinari del burro scaduto che non tutti conoscono riguardano la cura e la detersione della pelle. Sciogliere una noce di burro su dell’acqua tiepida potrà essere utile come struccante. Utilizzare un dischetto di cotone imbevuto nella lozione ottenuta e procedere con la normale detersione del viso.

Un ultimo utilizzo riguarda le nostre unghie. Creare un unguento con del burro fuso a bagnomaria e del succo di limone, passarlo sulle unghie e lasciarlo agire per una nottata intera. Le nostre unghie risulteranno molto più forti e resistenti.