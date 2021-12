Ammettiamolo, è successo a quasi tutti di dimenticare in frigo dei cibi che poi, passato troppo tempo, sono scaduti. Non è nulla di così preoccupante, visti gli innumerevoli usi che ne possono fare.

Innanzitutto, c’è da dire che la data impressa nelle confezioni è indicativa. Questo perché gli yogurt correttamente conservati posso essere consumati al cucchiaio o in preparazioni più elaborate, anche dopo la scadenza. È assolutamente da buttare, invece, quella confezione che presenta muffe, colorazioni e odori alterati. Chiarissimo e lampante, quindi, quando questo latticino è andato a male.

Oltre all’eventuale consumo esistono diverse soluzioni di riuso davvero geniali che non tutti conoscono. Non getteremo più nel cestino lo yogurt appena scaduto ora che conosciamo questi 4 utilissimi consigli per un riciclo intelligente.

Sempre in riferimento alla nostra rubrica “stop agli sprechi”, dove abbiamo già parlato di riuso di spazzolini usati o vecchie cravatte, oggi ricicleremo lo yogurt. E come negli altri articoli, le idee che proponiamo, sono facilmente applicabili nei piccoli problemi di tutti i giorni.

A molti di noi, alla parola yogurt, vengono subito in mente diversi prodotti, che vediamo al supermercato, per la cura del corpo e dei capelli. Perché allora non prepararne qualcuno in casa?

Per la nostra pelle questo latticino, anche se scaduto, può essere la base di molte salutari preparazioni. Una di queste è uno scrub per il corpo che si ottiene aggiungendo un paio di cucchiaini di zucchero di canna nel vasetto dello yogurt.

Senza dimenticare una portentosa maschera viso che con pochi ingredienti ridurrà drasticamente le occhiaie. In un contenitore amalgamiamo 4 cucchiai del latticino scaduto e uno di miele. Applichiamolo e lasciamo riposare per una decina di minuti per poi risciacquare il tutto.

Vorremmo ora focalizzare l’attenzione sulle soluzioni meno popolari, che non riguardano il nostro corpo, ma la nostra casa e la vita di tutti i giorni. Il primo consiglio è quello di usare lo yogurt per pulire la pelle. Borse, accessori e scarpe di questo materiale torneranno perfette e più durature se trattate con questo latticino insospettabile.

In casa abbiamo mobili con maniglie in ottone o altri oggetti di questa lega che facilmente perde lucentezza? Nessuna paura se per pulirli usiamo lo yogurt. Spalmiamolo sopra le parti interessata e lasciamolo in posa per 30 minuti circa. Togliendolo, poi, con un panno asciutto rimarremo sicuramente sorpresi dal risultato ottenuto.