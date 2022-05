Le uova sono un alimento sempre presente in casa. Le compriamo d’abitudine perché sono la soluzione ideale quando non si sa cosa cucinare e si ha poco tempo. Inoltre, si prestano per svariate preparazioni. Sode e all’occhio di bue sono grandi classici. Ma le possiamo anche impiegare per la realizzazione di ricche frittate e morbide omelettes. Senza poi dimenticare le crêpes, che possiamo arricchire con farciture dolci o salate. Infine, le uova sono l’ingrediente base dell’impasto di tanti dolci, come torte, muffin e biscotti.

Nonostante la grande varietà dei possibili utilizzi, può capitare che le uova scadano. Non ce ne accorgiamo ed è ormai superata la data di scadenza indicata sulla confezione. Mangiare prodotti scaduti non è mai consigliabile. Ancor di più nel caso delle uova, che sono un alimento assai delicato. Tuttavia, prima di aprire il bidone dell’immondizia, sarebbe utile proseguire nella lettura di questo articolo. Ci sono infatti tantissimi modi per poter riutilizzare le uova, anche se scadute. Ne vedremo alcuni.

Mai buttare le uova scadute perché con questi 6 riutilizzi valgono oro in casa, giardino e per la nostra bellezza

Anzitutto, i gusci delle uova sono un grandissimo alleato in giardino. I gusci, oltre ad allontanare le lumache che possono rovinare il raccolto, sono anche un ottimo fertilizzante. Uniti ad altri prodotti di scarto, come fondi di caffè e bucce di banana, costituiranno un validissimo concime naturale. Nelle ricette, le uova fungono da legante per l’impasto. L’albume, infatti, ha un forte potere collante. Possiamo quindi sfruttare questa funzione del chiaro d’uovo (anche se scaduto) per attività manuali e artistiche come il bricolage o il découpage. Lo dovremo quindi utilizzare come sostituto della normale colla. Sempre l’albume è utile per pulire oggetti in cuoio. Basterà prendere un panno morbido e pulito e strofinarlo con delicatezza su scarpe, cinture, borse, giacche e divani. I capi risulteranno perfettamente puliti. Inoltre, questa sostanza creerà anche uno strato protettivo.

Consigli beauty

Come accennato, le uova sono un grande alleato anche per la cura della nostra bellezza. Anzitutto, con il tuorlo potremmo creare una nutriente maschera per capelli. Basterà mescolarlo con un po’ di acqua e dell’olio di oliva. Amalgamare bene e poi applicare sulla cute e sulla chioma. Far riposare per una decina di minuti circa. Procedere quindi col risciacquo. Utilizzare acqua tiepida o, meglio ancora, fredda. Evitare l’acqua troppo calda perché potrebbe cuocere l’uovo provocando così un cattivo odore che poi persisterebbe sui capelli.

In ambito beauty, l’albume avrebbe invece un effetto rassodante. Mescolato con acqua, ecco una maschera ideale per donare vitalità al volto e contrastare i normali segni dell’età. Ecco dunque svelati tanti utili motivi per cui non dovremmo mai buttare le uova scadute.

