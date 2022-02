Mai buttare il latte scaduto perché è uno dei pochi rimedi naturali efficaci contro queste macchie difficili

Ogni giorno possiamo sforzarci a guardare con occhi nuovi quello che un tempo avremmo buttato, senza pensarci due volte. Così, scopriremo che molte cose, dagli oggetti ai generi alimentari, hanno più di un utilizzo possibile, una sorta di doppia vita.

Abbiamo visto più volte, sulle pagine di ProiezionidiBorsa, come riutilizzare in modo utile gli alimenti andati a male. La farina scaduta, per esempio, può essere uno sgrassatore naturale eccezionale, specialmente contro le macchie di unto sui tessuti (vestiti o tovaglie).

Oggi, invece, riveliamo un utilizzo nascosto del latte. Esistono decine di buone ragioni, per cui non dovremmo mai buttare il latte scaduto. Possiamo riusarlo in cucina (se non è scaduto da troppo tempo). Ma può tornarci utile anche nella nostra beauty routine, come crema esfoliante naturale. Oppure può aiutarci nelle pulizie domestiche, sostituendosi al detersivo contro alcune delle macchie più difficili da rimuovere.

In cucina o nella beauty routine, può essere ancora buono

In certi casi, il latte appena scaduto può continuare a esserci utile nella preparazione di alcune ricette. Se vogliamo riutilizzarlo in cucina, però, è meglio assicurarci che le condizioni del latte siano ancora accettabili. Per farlo, dobbiamo prima di tutto controllare che il colore non sia alterato. Poi, per un riscontro più approfondito, versiamolo in un pentolino e portiamolo a ebollizione. Se non si formano grumi, allora il latte è ancora utilizzabile. Possiamo aggiungerlo all’impasto per i pancake, al budino, alla creme brûlé o al topping per la cheesecake. Oppure, possiamo preparaci delle ottime uova strapazzate.

In alternativa, il latte scaduto può diventare una lozione per la pelle del viso. Possiamo usarlo per preparare uno scrub fatto in casa, con l’aggiunta di un po’ di farina. Ma possiamo anche sfruttarlo per schiarire le macchie cutanee, applicandolo sulla pelle con dei dischetti di cotone e lasciandolo agire per tutta la notte.

Mai buttare il latte scaduto perché è uno dei pochi rimedi naturali efficaci contro queste macchie difficili

Quello che molti ignorano, però, è che il latte scaduto può aiutarci nelle pulizie di casa, eliminando delle macchie davvero ostinate. Parliamo delle macchie di inchiostro sui tessuti (pensiamo, ad esempio, a quando sporchiamo le magliette con la penna a sfera).

Basterà strofinare la macchia con uno straccio imbevuto di latte per ottenere buoni risultati, schiarendo la macchia prima di eliminarla del tutto in lavatrice.

Ma il latte scaduto è un detersivo naturale valido anche per far brillare l’argenteria o ridare lucentezza a capi o borse in pelle.

