Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non sempre è facile scegliere come vestirsi. Soprattutto nel caso di occasioni speciali, si passano ore e ore a immaginare nella propria mente l’outfit da indossare. E puntualmente, al momento di provarlo, non è come si pensava. E quindi si riparte da capo con la caccia al look migliore.

Che si debba andare a una cerimonia importante o anche solo al ristorante con le amiche, la scelta dell’outfit può richiedere tempo. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno dei piccoli trucchi per scegliere cosa indossare in poco tempo e andare a colpo sicuro. In particolare, mai abbinare questi vestiti insieme per avere un look sempre chic!

No a corto e scollato

Questa regola vale anche d’inverno. Mai indossare una gonna o dei pantaloncini corti abbinandoli a un top o una camicia molto scollati. Se vogliamo ottenere un look fine ed elegante seguiamo questi consigli. Nel caso in cui si voglia indossare un top scollato, abbiniamolo a dei pantaloni lunghi o a una gonna alle caviglie. Se invece preferiamo indossare gonne corte o pantaloncini, optiamo per una camicetta accollata. Il nostro outfit risulterà molto più aggraziato e proporzionato.

Vaporoso sì, ma con misura

Chi non ama camice o gonne ampie e vaporose? Indossarle è molto confortevole e in più sono adatte a qualunque stagione. Se siamo amanti di questo tipo di abiti, ascoltiamo questo piccolo trucco. Per avere un look elegante e proporzionato non si dovrebbero abbinare top e camice vaporose con pantaloni o gonne molto ampie. Per ottenere un look ad hoc, è meglio optare per camice ampie, magari con maniche a sbuffo, abbinate a pantaloni skinny o dritti. Se amiamo molto le gonne e i pantaloni vaporosi, allora accostiamovi top aderenti che riequilibrano l’outfit.

Mai abbinare questi vestiti insieme per avere un look sempre chic

Il look total black è da sempre un classico, ma attenzione alle sfumature e alle tonalità del nero! Anche se possiamo non rendercene conto, il nero non è tutto uguale. Anzi, molti capi diversi hanno tonalità di nero completamente differenti. Se indossati insieme, sarà visibile la differenza di colore e ciò non darà l’idea di un outfit curato. Quando ci stiamo vestendo, quindi, scegliamo la luce giusta e facciamo molta attenzione all’intramontabile e classico nero.