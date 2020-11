Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Esistono moltissime tipologie di fisico diverso. A pera, a mela, a clessidra sono solo alcune. Oggi, ci si focalizzerà sul fisico a pera e in particolare sui fianchi larghi. Sulla scia della body positivity, sempre più donne stanno iniziando ad apprezzare questa caratteristica. Non sempre, però, sanno cosa indossare per valorizzare i propri fianchi.

Inoltre, nell’era dello shopping online è sempre più difficile trovare dei vestiti che donino al nostro fisico e che ne valorizzino gli aspetti migliori. Ma non preoccupiamoci, con queste piccole dritte di moda sarà semplicissimo amare le nostre curve trovando i capi che ci stanno bene. Ecco quali sono i 3 vestiti ottimi per valorizzare i fianchi larghi.

Giacche lunghe

Il primo capo che dovrebbe sempre essere presente nell’armadio di chi ha i fianchi larghi sono le giacche lunghe. In particolare, è consigliato usare giacche o cappotti che arrivino a mezza coscia, ancora meglio se stretti in vita. In questo modo sarà possibile valorizzare al massimo i fianchi anche se si decide di abbinarci jeans stretti o gonne corte. Chi vuole un effetto ancora più slanciato può indossare dei tacchi invece delle solite scarpe basse.

Jeans larghi e morbidi

Jeans morbidi sono ottimi per chi vuole valorizzare i fianchi larghi. Tra questi il modello “mom fit” è uno dei migliori. Anche pantaloni in cotone sono ottimi, soprattutto se morbidi e non troppo aderenti. Se invece si amano i jeans skinny e non si vuole farne a meno, è consigliato abbinarli a un top non aderente. Optare per una camicia ariosa e voluminosa, invece, riequilibra le forme e valorizza i nostri punti di forza.

Gonne a trapezio

Un altro sì è per le gonne morbide e a trapezio. Tra queste sono da prediligere i modelli a vita alta e con pieghe verticali. Non dimentichiamo che anche le gonne svasate e lunghe fino a terra sono perfette per valorizzare i fianchi larghi. Se invece si indossano vestiti o gonne corte e aderenti, abbinare una giacca lunga fino a metà coscia è la scelta migliore.

Ecco i 3 vestiti ottimi per valorizzare i fianchi larghi. Seguendo questi consigli sarà impossibile sbagliare l’outfit!