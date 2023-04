Magrissima e sempre in forma smagliante: ecco il segreto di Ilary Blasi per la prova costume adatti a qualsiasi età

Con la prova costume in arrivo, sono tantissimi coloro che stanno cercando un modo per rimettersi in forma. E forse si possono seguire i passi nell’alimentazione Ilary Blasi in merito.

La prova costume ormai è alle porte. E non sono poche le persone che stanno cercando un modo per tornare in forma ed essere pronti alla spiaggia. In questi casi, ovviamente, ci sono diversi modi che si possono mettere in pratica per dimagrire. E per sfoggiare un fisico smagliante al mare. L’attività fisica, in questo caso, è importantissima per mantenere sempre un fisico tonico e asciutto. Ma, allo stesso modo, lo è anche l’alimentazione. Mangiare i giusti cibi, infatti, può decisamente aiutarci nella missione della prova costume. E seguire i passi di una star sempre in forma evidente come Ilary Blasi può essere, senza alcuna ombra di dubbio, un ottimo punto di partenza.

Ilary Blasi, la dieta della conduttrice e i segreti per rimanere sempre in forma a qualsiasi età

Ilary Blasi ha parlato più volte della sua forma fisica. E, in particolar modo, ha spiegato come fa a mantenerla da anni. Nello specifico, ha sempre affermato che la sua alimentazione si base su delle regole molto semplici e lineare. Accompagnate, come era ovvio che fosse, da un’attività fisica costante. Comunque, pare proprio che la famosa conduttrice segua una dieta che si chiama “Dieta Sorrentino”. Il nome dello schema alimentare viene, come molti già sapranno, dal nome stesso del nutrizionista che l’ha proposta, ossia Nicola Sorrentino.

L’alimentazione di Ilary Blasi e l’abbraccio completo ai carboidrati che va controtendenza

Lo schema alimentare che seguirebbe Ilary Blasi non si baserebbe sull’eliminazione di carboidrati e sull’evitare di

mangiare qualsiasi cosa sembri più grassa. Anzi, si tratterebbe di un’alimentazione molto equilibrata, in cui tutti i nutrienti sono soddisfatti. Addirittura, dalla mattina con due fette biscottate e un caffè, si arriverebbe alla cena. E qui la conduttrice potrebbe mangiare anche 70 grammi di pasta conditi con sughi semplici. In questo modo, il bilanciamento potrebbe essere assicurato. A pranzo, ovviamente, si può andare dal riso a un panino integrale, sempre ricco di verdure. E a merenda degli yogurt o della frutta secca, che piace a tutti.

Magrissima e sempre in forma: Ilary Blasi e quella che sarebbe la sua dieta per rimanere sempre così snella

Ovviamente, a questo genere di alimentazione, Ilary accompagnerebbe anche un’attività fisica costante. Infatti, sembra che oltre ad andare in palestra, la conduttrice seguirebbe corsi di yoga e crossfit. Insomma, un vero e proprio elogio al proprio corpo e al prendersi cura di sè quello che farebbe rimanere Ilary Blasi magrissima e sempre in forma. Dobbiamo ricordare, comunque, che le diete sono anche fatte sulla base individuale e soggettiva di ogni persona. Questo vuol dire che, se vogliamo dimagrire in modo sicuro e sano, dovremmo comunque rivolgerci a un esperto per essere sicuri.