Diasorin e Tenaris incrociano al rialzo. Quale futuro per questi titoli?-proiezionidiborsa.it

Alla chiusura di una seduta di contrattazioni che ha visto l’indice principale chiudere sostanzialmente invariato, ci sono state 2 azioni che hanno registrato un incrocio rialzista delle medie. Stiamo parlando di Diasorin e Tenaris. Entrambe le azioni vengono da un lungo periodo negativo e questa potrebbe essere la loro occasione di riscatto. Potrebbe, perché come accade con qualunque indicatore utilizzato, azioni che hanno registrato un incrocio rialzista delle medie non necessariamente partiranno al rialzo. Nessun indicatore, infatti, ha un’efficienza del 100%.

Dopo mesi di ribasso per Diasorin è arrivato il momento della svolta?

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 13 aprile a quota 99,10 €, in ribasso dell’1,98% rispetto alla seduta precedente.

Nell’ultimo anno le quotazioni di questo titolo azionario hanno perso oltre il 25%. In particolare, da inizio dicembre 2022 fino a fine marzo 2023 queste azioni hanno perso oltre il 30%. Con il mese di aprile, però, sembrerebbe che le cose stiano migliorando. Tanto che sia lo SwingTrading Indicator che l’incrocio delle medie si sono allineati al rialzo.

Tutto, quindi, sembrerebbe andare per il meglio. C’è, però, un aspetto che non va trascurato. La seduta del 27 marzo ha visto un’escursione massimo minimo di circa il 10%. Da quel momento in poi tutte le sedute sono state contenute all’interno del suo range.

Per essere sicuri, quindi, che le quotazioni Diasorin abbiano realmente preso una strada direzionale converrebbe attendere la rottura di uno dei due livelli corrispondenti al massimo (103,95 €) o al minimo (94,28 €).

Su Tenaris lo scenario rialzista va rafforzandosi

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 13 aprile in rialzo dell’1,70% rispetto alla seduta precedente a quota 13,485 €.

Come già anticipato in un precedente articolo le azioni Tenaris potrebbero essere sul punto di riscattare un ultimo anno al ribasso. Adesso che anche le medie hanno incrociato al rialzo potrebbe essere l’occasione giusta per partire al rialzo.

Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 13,655 €. In questo caso le azioni Tenaris potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.