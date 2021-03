Esiste una magica polvere da spargere sulle ciglia per averle voluminose e lunghe al naturale. Non è un prodotto che si usa nel make-up, anzi serve per altro. Ma molto spesso i prodotti non servono solo ad una cosa, conoscendoli bene potrebbero offrire moltissimi nuovi spunti.

Un oggetto, mille utilizzi

Basta pensare ad esempio all’aceto. Solitamente viene usato come condimento, ma è fantastico anche per fare le pulizie. Oppure il bicarbonato di sodio, il sale, la farina e anche moltissime piante. Ma non finisce qui, perché esiste una magica polvere da spargere sulle ciglia per averle voluminose e lunghe al naturale. E qui non si sta parlando di pulire casa, ma di un semplice rimedio che riguarda il make-up.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ciglia voluminose e lunghe

Per avere ciglia voluminose e lunghe basta usare il talco. I rimedi della nonna funzionano sempre. Questa famosissima polvere bianca è spesso usata sui bambini piccoli. Be’ non serve solo a loro, ma si può usare anche quando ci si trucca. Vediamo ora attentamente come, ma il procedimento è veramente semplice e l’effetto sarà mozzafiato.

Semplice procedimento da seguire

Tutto quello che occorre è del talco, un piegaciglia e del mascara. Fare attenzione che il talco sia 100% naturale e che non vi siano dentro prodotti chimici. È molto importante. Prima cosa da fare lavare bene gli occhi e con il piegaciglia fare la forma. Ora prendere un pennellino con sopra del talco e pettinare le ciglia, sia sopra sia sotto. Si può usare anche un cotton fioc.

Una volta messa la polvere bianca, tocca al mascara

Ora è arrivato il momento del mascara. Passare il pennellino del mascara sia sopra sia sotto. Si ricorda che il movimento deve essere ondulato e non dritto. Fatta la prima mano, attendere cinque minuti e passare una seconda volta. Ed ecco che ora le ciglia saranno lunghissime e super voluminose grazie al talco.

Approfondimento

Errori da non fare quando si truccano gli occhi per essere sempre giovani.