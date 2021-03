Gli occhi, soprattutto in questo periodo, stanno assumendo sempre più importanza. E aveva ragione Platone quando scrisse nel Fedro che “gli occhi sono lo specchio dell’anima”. Oggi sono la prima cosa che si nota. E quindi si cerca di dargli valore, usando ombretti, matite, eyeliner e trucchi colorati. Ma ci sono degli errori da non fare quando si truccano gli occhi per essere sempre giovani.

Gli occhi sono una parte molto delicata del viso, questo perché lo strato di pelle è super sottile. E con l’avanzare dell’età questa zona può ricoprirsi di imperfezioni o può anche calare. Si cerca dunque spesso di coprire queste piccole imperfezioni, ma a volte il risultato non è assolutamente dei migliori, anzi forse è peggiore.

Errori da non fare quando si truccano gli occhi per essere sempre giovani

Vediamo allora dei consigli pratici per evitare di commettere degli errori che invece di toglierci degli anni, ce li regalano. Quando ci si trucca non bisogna mai dimenticarsi delle sopracciglia. Queste infatti con l’avanzare dell’età tendono a perdere un po’ di colore, diventano meno folte e, a volte, è possibile notare anche qualche pelo bianco.

Un consiglio quindi è quello di usare una matita per sopracciglia che renda uniforme il colore. Cercare di allargare l’arcata sopraccigliare con le pinzette, regalando così luce al viso. Inoltre si ricorda sempre di mettere il fondotinta sull’arcata palpebrale.

La palpebra mobile

Per quanto riguarda la palpebra mobile, invece, bisogna evitare di appesantirla: sia a livello materico sia a livello di palette. Quindi cerchiamo di usare colori neutri e non troppo rock o strong.

Un make-up occhi perfetto potrebbe essere quello di mettere un po’ di ombretto molto chiaro nell’angolo interno. Del primer sulla palpebra fissa vicino l’angolo e nella prima metà della palpebra fissa. Sul resto della palpebra fissa sfumare poi con un marrone opaco e chiudere il make-up con dell’ombretto molto chiaro sull’arcata palpebrale.

