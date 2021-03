Il dentifricio è uno di quegli oggetti che si trovano in tutte le case del mondo, e ogni anno vengono consumati milioni e milioni di tubetti. Generalmente quando finiamo un tubetto di dentifricio, il nostro primo istinto è quello di sbarazzarcene. Ma in realtà, il tubetto di dentifricio è composto da un materiale molto robusto, totalmente impermeabile e resistente alle piegature. Non si sforma e può durare per molto tempo. Questo ci permette di riutilizzarlo in molti modi utili.

Non buttare i vecchi tubetti di dentifricio, possono essere riutilizzati in questi modi geniali. Trousse anti-macchia da borsetta

Il tubetto di dentifricio è perfetto per contenere rossetto, matita, eyeliner e altri trucchi che ci portiamo sempre dietro in borsetta, senza alcun rischio di macchie. Tagliamo la parte inferiore del tubetto, laviamolo accuratamente, e mettiamo all’interno i nostri trucchi. Per chiuderlo basterà infilare il pezzo mancante nel tubetto a testa in giù.

Portapenne morbido

Un vecchio tubetto di dentifricio è perfetto per essere riutilizzato come un portapenne morbido e poco ingombrante. Trasformarlo è semplicissimo: operiamo un taglio in orizzontale su quasi tutta la lunghezza del tubetto, fermandoci a circa 1-2 centimetri dal bordo su entrambi i lati. Laviamo accuratamente l’interno del tubetto. Potremo infilare penne e matite all’interno del taglio per avere un portapenne non ingombrante e eco-friendly.

Porta spezie da picnic

Il materiale di cui è composto il tubetto è isolante e impermeabile. Questo ci permette di usarlo come un porta-spezie da picnic senza temere che il contenuto venga adulterato dall’umidità. Riempiamo il tubetto con le spezie, ma anche bustine da tè o tisane, e poi chiudiamolo con del nastro adesivo. Ecco perché non buttare i vecchi tubetti di dentifricio, possono essere riutilizzati in questi modi geniali.

Il dentifricio è un oggetto di cui non possiamo fare a meno, nonostante tutte le ‘alternative’ in circolazione. Ecco perché bisogna sempre usare il dentifricio ed è pericoloso lavarsi i denti con il bicarbonato.