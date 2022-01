L’invidia è uno dei 7 peccati capitali ed ha tutte le ragioni di esserlo.

Potremmo definirla come un malessere che sorge nel momento in cui accade del buono a qualcuno che non siamo noi. Si tratta di un’arma che ferisce non soltanto il destinatario ma anche chi la prova.

L’invidia infatti porta con sé l’immobilità e l’assenza di azione e movimento, lasciando la persona invidiosa a macerarsi nella frustrazione per il bene altrui.

Questa caratteristica purtroppo è comune a moltissime persone, che difficilmente riescono a fare i conti con se stesse. Porsi degli obiettivi sembra un’utopia per loro, o meglio porseli senza avere come punto d’arrivo un gradino sopra all’altro. Se disgraziatamente questo non accade ecco che si scatena l’inferno.

A volte si tratta di retaggi culturali, assorbiti durante la crescita, altre volte di carattere ed indole.

Ma lo zodiaco può dirci qualcosa a proposito?

Le stelle possono dirci più di quanto pensiamo

Come abbiamo spesso sottolineato l’astrologia può darci delle indicazioni di massima su ciò che le stelle hanno in serbo per noi.

Oltre a questo possiamo anche affiancare a determinati segni particolari tendenze o inclinazioni caratteriali.

Ad esempio in base al segno possiamo indicare quale donna dello Zodiaco sia maggiormente in grado di amare e di farlo più intensamente.

Allo stesso modo ci sono alcuni segni zodiacali destinati a stare insieme, proprio in base alle caratteristiche astrali.

Infine, ci sono alcuni segni insospettabili che sono i più traditori dello zodiaco.

E quando parliamo di invidia, ci sono alcuni segni più esposti a questo peccato? Da cui forse è bene guardarsi le spalle? Sembrerebbe proprio di sì! Sono questi i 4 segni zodiacali più invidiosi e che potrebbero portarci energie negative. Scopriamo quali sono.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono caratterizzati proprio da questa doppia natura, che potrebbe tradursi in una doppia faccia. Una caratteristica che li rende portatori di un lato un po’ più oscuro, dove potrebbe nascondersi qualche rancore.

Leone

È uno dei segni più ambiziosi e competitivi dello zodiaco. Tuttavia, non sempre ciò che si desidera si ottiene.

Questo potrebbe scatenare in loro ira e sentimenti di rivalsa, soprattutto vedendosi soffiare qualcosa da sotto al naso.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono tendenzialmente dei buoni, ma vivono spesso momenti di paura, hanno timore di esporsi e sognano ad occhi aperti. Vedere gli altri raggiungere traguardi concreti potrebbe farli peccare proprio di un po’ di invidia.

Vergine

Un po’ narcisisti e piuttosto egocentrici, non sopportano di vedersi rubare la scena, occhio dunque alle spalle se avete fatto le scarpe ad un Vergine.