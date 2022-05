Maggio al top per questi 2 segni baciati da Venere, ma settimana horror per il segno incognita della primavera

La primavera porta con sé molte speranze e molte promesse di cambiamento. I colori della natura e la forza della vita che rinasce ci fa sperare in una nuova epoca propizia. Di certo, oltre ai buoni propositi, per cambiare ci vuole anche una spinta propulsiva che viene da dentro. Alcuni sono istintivamente più portati nel riceverla. Altri ritengono che il nostro destino sia letteralmente scritto sulla nostra pelle. Come se fosse l’impronta della nostra anima. È ciò che avviene nella tradizione cinese della lettura della mano. Secondo questo pensiero, ad esempio, possiamo capire la nostra predisposizione all’amore leggendo una linea molto importante. Attenzione però se assume questa forma, perché non sarebbe affatto un bel segno.

Oggi, però, ci limitiamo a vedere cosa ci dicono le stelle per questo mese. Le notizie sono buone per alcuni, ma lasciano forti perplessità per altri. Sarà un maggio al top per questi 2 segni baciati dalla fortuna.

Interessanti movimenti celesti

In settimana arriva l’eclissi di Luna. Questa sarà parzialmente visibile anche dalle nostre latitudini. Inoltre, lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi ha appena raggiunto il picco. Sembra un periodo di transitorietà che favorirà il Leone. Un segno notoriamente forte, che nei momenti di crisi riesce a concentrarci sui propri principi e a ribadirli con convinzione profonda. Giove è stato vicino a Venere negli ultimi giorni. Ciò significa che uno stallo in fatto d’amore si supererà con decisioni coraggiose e sicure. Il che, però, non significa avventate. Il punto di svolta sarà la decisione profonda nella scelta, non la sua improvvisazione.

Non si può lamentare l’Ariete, che potrebbe trovare un ritmo trionfale. Lo sforzo ostinato e prolungato degli ultimi mesi può finalmente dare i suoi frutti. Sembra un po’ come nelle maratone. Il percorso è denso di ostacoli, e alle volte pochi metri rimasti per arrivare ad un traguardo importante possono sembrare molti chilometri. Come al solito, sarà avere una mente lucida e positiva, la soluzione. Così potremo danzare con maggiore sicurezza verso la linea tanto agognata. Lo stesso vale in ambito affettivo, visto che Venere ci ammicca per ritrovare la felicità.

Maggio al top per questi 2 segni baciati da Venere, ma settimana horror per il segno incognita della primavera

L’eterno dubbio, il grande incompiuto che promette sempre grandi cambiamenti è il segno dello Scorpione. È d’altronde tipico della sua indole celarsi in maniera magistrale. Le sue finalità sono lontane e difficili da cogliere. Ha un piano a lungo termine, uno a lunghissimo, e qualcuno a medio. Spesso però non sa cosa mangerà questa sera per cena. La contraddizione è dunque profonda, apparentemente irrisolvibile. Questo mix risulta molto attrattivo, perché i nati sotto questo segno hanno un animo che non è facile da decifrare. Eppure, forse è arrivato il momento di agire e di aprirsi. Sarà un modo per diventare più chiari con se stessi. Quando si costruiscono dei labirinti, infatti, non si rischia di far perdere solamente gli ospiti. E a nessuno piace diventare come il Minotauro.

