In molte delle nostre pubblicazioni trattiamo di ricette a base di patate dato il largo successo che queste riscuotono. Più volte infatti ci siamo trovati a fornire delle soluzioni e qualche trucchetto per rendere ancora più buono questo delizioso tubero. È il caso ad esempio di questa originale preparazione per ottenere degli sbalorditivi antipasti che ci faranno dimenticare le patate fritte.

Di seguito, invece, ci dedicheremo ad una delle portate più amate dagli italiani, ovvero la pasta.

Quello che realizzeremo sarà un primo piatto cremoso da non credere utilizzando una comunissima patata.

Ingredienti e preparazione

La lista degli ingredienti è davvero limitata e le modalità di preparazione sono semplicissime.

Gli ingredienti necessari alla preparazione del piatto sono:

mezze maniche;

una patata;

rosmarino;

parmigiano;

aglio;

mandorle;

salsicce.

Per prima cosa dovremo lavare e sbucciare le patate per poi tagliarle a cubetti di piccole dimensioni. successivamente metteremo i cubetti di patate in padella assieme a dell’aglio in camicia e del rosmarino. Lasciamo che sulle patate si formi una leggera crosticina che sarà ricchissima di sapore per poi stemperare con un mestolo di acqua di cottura della pasta. A questo punto lasciamo cuocere fin quando le patate non saranno morbide.

Quando le patate saranno cotte, rimuoviamo lo spicchio di aglio e il rosmarino e trasferiamo le patate in un contenitore dai bordi alti. Aggiungeremo dunque anche del sale, dell’olio extravergine di oliva e, se necessario, poca acqua di cottura.

Cremoso da non credere questo fenomenale primo piatto da realizzare in pochi minuti con le patate

Procediamo a frullare le patate fino ad ottenere una crema di patate aromatizzata che fungerà da condimento per la pasta. Dopo aver frullato le patate possiamo mettere a cuocere la pasta in abbondante acqua salata e, nel frattempo, dedicarci alle salsicce. A queste dovrà semplicemente essere rimosso il budello esterno per poi metterle a cuocere nella stessa padella dove abbiamo cotto le patate. Portiamo a cottura le salsicce per dedicarci, infine, alla crema di parmigiano. Per ottenerla, sarà sufficiente grattugiare del parmigiano ed aggiungervi dell’acqua di cottura della pasta e mescolare energicamente con una frusta.

A questo punto siamo pronti per unire pasta, crema di patate e salsicce e trasferire in un piatto. Termineremo l’impiattamento con qualche schizzo di crema di parmigiano, un rametto di rosmarino e delle mandorle tostate in precedenza.

