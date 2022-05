Le verdure sono sempre un ottimo ingrediente per cucinare e da integrare nella dieta.

Molte volte infatti ci siamo trovati a fornire ricette sfiziose e veloci per cucinare primi piatti o contorni a base di verdure. Ad esempio in alternativa alla solita parmigiana di melanzane avevamo suggerito questa ricetta perfetta per condire la pasta o da utilizzare come antipasto.

L’ortaggio che tratteremo oggi, invece, saranno i peperoni grazie ai quali realizzeremo una ricetta facile e veloce.

Grazie alla sua semplicità ed al suo gusto avvolgente, ci farà innamorare questo primo piatto da preparare a pranzo e cena.

Vediamo come realizzarlo.

Ingredienti e preparazione

Talvolta i peperoni sono temuti perché danno problemi ad essere digeriti correttamente.

Tuttavia avevamo già trattato l’argomento svelando alcuni segreti per renderli più digeribili e quali abbinamenti sarebbero più indicati. Di conseguenza seguendo alcuni adagi non dovremmo avere particolari problemi.

Gli ingredienti per la nostra golosa ricetta sono:

peperone giallo;

scalogno;

basilico;

guanciale;

burrata;

trofie.

Negli ingredienti abbiamo suggerito una pasta fresca carnosa come le trofie, ma qualunque formato andrà benissimo.

Per preparare la nostra pasta dovremo innanzitutto rimuovere la pelle dei peperoni, prima causa di cattiva digestione. Fatto questo, tagliamoli a metà e rimuoviamo i semi ed i filamenti interni per poi affettarli a cubetti. Nel mentre avremo affettato anche lo scalogno che metteremo in padella assieme a dell’olio. Quando lo scalogno sarà ammorbidito, aggiungiamo anche il peperone.

Aggiungiamo un pizzico di sale e di zucchero e aiutiamoci nella cottura aggiungendo un mestolo di acqua della pasta.

Ci farà innamorare questo primo piatto veloce più buono del risotto e della pasta al forno

Mentre il peperone cuoce, affetteremo a listarelle anche il guanciale che metteremo a sudare in un’altra padella fin quando non sarà croccante. Una volta cotto, togliamolo dalla padella e mettiamo da parte.

A questo punto i peperoni dovrebbero essere sufficiente morbidi per essere frullati assieme a foglie di basilico ed un cucchiaio di grasso del guanciale.

Dopo aver frullato avremo ottenuto una deliziosa salsa di peperoni aromatizzata al basilico con cui condiremo la pasta.

Una volta arrivata a cottura, infatti, la uniremo alla crema di peperone mantecando per qualche minuto. Concluderemo il piatto aggiungendo il guanciale croccante e della stracciatella di burrata.

