Macchie rosse, sensazione di pienezza, dolore addominale e urine scure potrebbero essere solo alcuni dei sintomi di queste patologie

Spesso il corpo umano prova ad inviare dei segnali di allarme, dei messaggi attraverso i quali vuole avvisare che qualcosa non sta funzionando nel modo corretto.

Sbalzi di temperatura, dolori, stanchezza, disturbi alimentari, sono alcuni dei messaggi che non sempre vengono ascoltati quanto dovrebbero.

Ignorare alcuni segnali potrebbe essere molto dannoso

Tuttavia a volte alla comparsa di particolari sintomi non è sempre facile riuscire da subito a ricollegarne le cause.

Infatti in alcuni casi identificare alcuni tipi di malattie richiede una maggiore attenzione ed un’indagine approfondita.

Quali sono segnali che dovrebbero essere trascurati? Macchie rosse, sensazione di pienezza, dolore addominale e urine scure.

Quando si avvertono delle fitte nella parte superiore destra dell’addome, associate a mal di testa e gonfiore addominale, potrebbero essere delle problematiche legate al fegato.

Anche se il messaggio inconfutabile, che sia in atto una sofferenza epatica, è lanciato dalla colorazione giallastra della pelle e della sfera dell’occhio, accompagnata da urine scure e feci chiare.

Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro organismo, in quanto svolge diverse funzioni vitali.

Produce bile e glucosio, sintetizza il colesterolo ed elimina le sostanze tossiche.

Macchie rosse, sensazione di pienezza, dolore addominale e urine scure potrebbero essere solo alcuni dei sintomi di questa patologia.

Può capitare che il fegato si ingrossi e che ci sia dunque un aumento delle sue dimensioni.

Condizione chiamata epatomegalia.

L’epatomegalia di per sè non è una patologia ma un sintomo di una patologia già esistente che dovrà essere diagnosticata dal proprio medico di fiducia.

Le principale cause di ingrossamento del fegato sono legate a cirrosi, epatiti, steatosi epatica ovvero fegato grasso, malattie virali e tumori.

Così come patologie alle vie biliari, insufficienza cardiaca abusi di alcol, farmaci, alimentazione scorretta.

Per prevenire l’ingrossamento del fegato è necessario evitare il consumo di alcool, dosi eccessive di farmaci, seguire una dieta sana e mantenere un peso adeguato.

A seconda della patologia diagnosticata il medico provvederà ad attuare uno specifico trattamento.

Lettura consigliata

La bevanda per tenere a bada i livelli di colesterolo