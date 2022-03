Fine settimana all’insegna dell’amore, passione ed erotismo per questo segno zodiacale, ecco cosa ci dicono le stelle anche per gli altri

Cosa ci dicono le stelle per questo fine settimana? Sarà romantico, piccante, noioso da trascorrere tutto il giorno a letto, oppure a cena con amici? Fine settimana all’insegna dell’amore passione ed erotismo per questo segno zodiacale. Ma per quale?

Buona lettura!

Cominciamo con il primo segno dello zodiaco: l’Ariete.

Ariete

Questo fine settimana, per l’Ariete sarà caratterizzato da dinamismo e vivacità.

Si potrebbero ricevere nuovi e sorprendenti inviti, alcuni graditi ed interessanti.

In amore e in famiglia meglio essere diplomatici, altrimenti si potrebbe arrivare a facili litigi.

Toro

Questo fine settimana meglio dedicarsi al proprio partner e a ciò che più piace fare.

É preferibile prestare attenzione ai social, ai litigi in famiglia e con amici.

Un’ottima intesa ci sarà con il Capricorno e l’Acquario, con la Bilancia servirà molta pazienza.

Gemelli

Sarà un fine settimana movimentato e vivace, ottimo per comunicare con gli amici, per viaggiare e coltivare i propri interessi.

Saranno buoni i rapporti con Cancro e Leone, attenzione ai Pesci.

Cancro

Questo fine settimana sarà all’insegna del riposo perché la stanchezza, e forse il nervosismo si faranno sentire.

Meglio prestare attenzione a ciò che si dice ad un Capricorno, buoni i rapporti con Gemelli e Bilancia.

Leone

I progetti di questo fine settimana potrebbero subire qualche rallentamento, a causa di alcuni equivoci. Potrebbe essere un weekend esplosivo e ci saranno momenti piacevoli trascorsi con la giusta compagnia.

Vergine

Si prevede un weekend vivace e favorevole per l’amore e la passione ma, per poco tempo.

Non ascoltare le recriminazioni di un Leone e dire di sì a Scorpione e Pesci.

Bilancia

Basta un po’ di pazienza per organizzare un fine settimana spostandosi e vedendo nuovi posti, belli e interessanti. É opportuno dimostrarsi diplomatici con i segni dell’Ariete, buona intesa con Sagittario e Cancro.

Scorpione

Fine settimana all’insegna dell’amore, passione ed erotismo per questo segno zodiacale. Con un po’ di pazienza si riusciranno a gestire ritardi ed imprevisti, ma ne varrà la pena.

Lo Scorpione si troverà molto bene con Capricorno e Vergine, meglio lasciar stare un Toro.

Sagittario

Per questo fine settimana si avranno tante buone idee e sarà trascorso all’insegna del dinamismo.

Divertirsi e accettare le proposte di Leone e Bilancia.

Capricorno

Sarà un fine settimana divertente e piacevole. Lasciarsi andare a nuove conoscenze con Toro e Scorpione.

Il divertimento e il relax saranno garantiti.

Acquario

Ci saranno appuntamenti divertenti sorprendenti e piacevoli.

Sarà un weekend simpatico e con nuove conoscenze come un Toro e un Ariete.

Pesci

Ci saranno incontri maliziosi, passione e tanta energia fisica. Meglio approfittare del momento perché presto la situazione cambierà. Si starà molto bene con un Ariete e una Vergine, meglio lasciar stare un Cancro.