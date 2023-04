Latte detergente, acqua micellare o struccante oleoso? Ecco la lista di cosa scelgono alcuni truccatori e make-up artist consultati

La skincare è diventata sempre più importante per tante donne. Ma come prendersi cura della pelle per averla brillante e radiosa? Non basta usare make up di qualità, ma anche struccarsi bene! Vediamo cosa ci consigliano i truccatori esperti*.

Ogni donna ha il suo brand di make up preferito e prodotti insostituibili nel beauty case. Ma quando si tratta di prodotti per la skincare e per struccarsi non sai mi cosa scegliere? Non è semplice trovare il prodotto struccante perfetto, soprattutto se si ha la pelle delicata. Ecco qualche consiglio.

Latte detergente, acqua micellare o struccante oleoso

Il latte detergente è stato surclassato dalla più venduta acqua micellare, questo è vero. Ma la maggior parte dei truccatori ancora si affida a questo prodotto per eliminare i make up più complessi. Tra le consigliate in commercio troviamo quello di Avène, brand sempre molto consigliato per pelli delicate. Con solo 13 € circa puoi avere 200 ml di prodotto che dura a lungo. Ovviamente dopo averlo passato bisogna sempre risciacquarlo altrimenti si rischia di occludere i pori. Un altro errore che fa comparire brufoletti sul viso proprio come utilizzare pennelli non puliti. Se ti escono tanti brufoletti anche dopo i 25 anni potrebbe essere questa una delle cause!

L’acqua micellare, invece, è diventata subito molto gettonata anche per la sua praticità. Tra le consigliate facilmente reperibili troviamo quella della Garnier, in vari formati e tipologie. Forse quella più delicata tra tutte è quella con il tappo rosa, con un prezzo super conveniente, 4 € circa. La maggior parte delle acque micellari non prevedono il risciacquo, ma sarebbe meglio farlo sempre.

Qual è meglio per la tua pelle?

Ultima moda in fatto di detergenti struccanti è sicuramente quello oleoso. Agli inizi in tante pensavano che non fosse adatto alle pelli grasse e miste. Che fai usi olio su olio? E invece si è finalmente capito che invece potrebbe essere tra i migliori. Ormai ce ne sono diversi in commercio, ma forse quello più conosciuto è sicuramente l’Olio Denso di VeraLab. Come elimina lui i mascara più intensi davvero pochi altri, parola anche di Eleonora Tani, in arte “The Lady”.

Non vuoi spendere soldi per detergere il viso e non ti trucchi spesso? Allora puoi provare con prodotti naturali e creare un detergente fai da te. Uno degli ingredienti migliori è sicuramente la camomilla, molto delicata sulla pelle. Ti sorprenderà scoprire come prodotti naturali fai da te siano davvero molto efficaci!

Quindi, cosa scegliere latte detergente, acqua micellare o struccante oleoso? Dipende sicuramente dal tipo di pelle, ma se non si sceglie un prodotto di qualità non si avranno risultati.

*n.d.r. in questo articolo vengono riportate notizie reperibili sul web e giudizi di alcuni truccatori consultati