Una vera parata di star nella nuova campagna di Loewe

Molte star per la campagna di Loewe-foto da wikipedia

Loewe svela la campagna della pre-collezione fall-winter 2023 fotografata da Juergen Teller. Tra i volti della adv: Takeshi Kitano, l’attrice Aubrey Plaza, il musicista Dev Hynes, la modella Xiao Wen Ju, il curatore Hans Ulrich Obrist e tanti altri.

Loewe presenta la campagna della pre-collezione fall-winter 2023. Un esempio autentico e leggermente anticonformista della comunità di artisti e creativi riuniti intorno al marchio. Ognuno dotato di una personale visione della vita, del lavoro e del talento creativo.

La campagna è fotografata da Juergen Teller. Questa presenta attori, curatori, cantanti, modelli, individui di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. Ritratti così come sono, ritratti in situazioni scenografiche, sebbene spontanee.

Infatti, nel cast troviamo l’attore e regista Takeshi Kitano, le attrici Aubrey Plaza, Myha’la Herrold, Ruth Negga e Sonoya Mizuno, il musicista Dev Hynes, la modella Xiao Wen Ju. Inoltre, gli artisti Nairy Baghramian e Koo Jeong A, l’attore Murray Bartlett e il curatore Hans Ulrich Obrist.

La campagna di Loewe

La campagna racchiude altre immagini, foto dell’archivio di Juergen Teller ingrandite su supporti di grandi dimensioni e utilizzate come sfondo. Il contrasto tra tali raffigurazioni crea una tensione spiritosa e leggermente illogica, un gioco tra reale e raffigurato che chiama a indagare sui dettagli e tocca il vertice con puri atteggiamenti interpretativi.

Una vera parata di star

Hans Ulrich Obrist, curatore svizzero e Direttore Artistico della Serpentine Galleries di Londra e Consulente Senior della LUMA di Arles, con la mano tiene la Elephant Bag di fronte ad una foto.

Aubrey Plaza, attrice americana che vanta una vittoria ai SAG Award ed è stata nominata anche ai Golden Globe Award, agli Independent Spirit Award e ai Gotham Award. Famosa per aver recitato in The White Lotus di Mike White, indossa la Paseo Satchel davanti a fiori e cemento.

Ruth Negga sfoggia la Loewe Font Tote incorniciata dalla foto gigante di un gufo. Takeshi Kitano afferra una Puzzle come se fosse un telefono, mentre la foto di un telefono viene appoggiata al muro che gli sta alle spalle.

Le borse iconiche

Le borse iconiche del marchio, come la Puzzle, la Paseo e la Font Tote sono presentate in nuove versioni, colori e dimensioni. Le scarpe presentano dettagli essenziali che ormai rappresentano l’unicità di Loewe. Il tacco objet trouvé e la forma a petalo della punta dello stivale Toy, indossato da Sonoya Mizuno. O la punta esagerata dello stivale Chelsea in camoscio spazzolato, indossato da Murray Bartlett. E così oltre alle borse, una vera parata di star anima la nuova campagna di Loewe.