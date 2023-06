Macchie gialle di sudore sulle magliette: eliminale con il metodo di Titty e Flavia, esperte di economia domestica

Capita che in estate il sudore provochi delle macchie gialle sulle magliette, soprattutto se sono chiare. Alcune volte sono così difficili da eliminare, che ci arrendiamo e le buttiamo via. Ma non temere, con il metodo consigliato da Titty e Flavia sarai in grado di toglierle senza fatica. Vediamo quale rimedio utilizzano.

Che orrore quegli aloni gialli che si formano sulle magliette bianche in corrispondenza della zona delle ascelle. Sono antiestetici, fastidiosi e anche imbarazzanti.

Ma in estate si sa, con il caldo è davvero impossibile non sudare, inoltre queste macchie possono anche essere causate dal deodorante.

Questi aloni non sono semplici da mandare via e spesso neanche i classici detersivi e il lavaggio in lavatrice possono aiutarci. È necessario utilizzare i prodotti giusti per evitare di peggiorare la situazione e rovinare il nostro capo.

L’aceto, utile per risolvere ogni problema

Prima di lavare la maglietta è importante capovolgerla al contrario e pretrattare la macchia. Non utilizzare mai l’acqua calda perché, come insegnano le nonne, il calore potrebbe fissarla.

Per eliminare gli aloni gialli, ricorriamo ad un caro e vecchio metodo. Dobbiamo solo riempire una bacinella di acqua, versare un bicchiere di aceto e lasciare la nostra maglietta in ammollo per qualche ora. Trascorso questo tempo, risciacquiamo e laviamo in lavatrice.

Macchie gialle di sudore sulle magliette: cosa suggeriscono Titty e Flavia

Ma se dopo questo trattamento, ci accorgiamo che la macchia non è ancora andata via, per risolvere il problema definitivamente, possiamo ricorrere ai rimedi suggeriti dalle 2 cleaning influencer più famose d’Italia. Parliamo di Titty e Flavia, che tramite il loro blog “Soluzioni di Casa” e i social, dispensano consigli sulla cura della casa e svelano i loro trucchi per pulire in modo facile e veloce.

Le due guru dell’organizzazione domestica sono state anche le protagoniste della trasmissione televisiva “Detto Fatto”, andata in onda su Rai 2.

Ma torniamo alle nostre odiate macchie. Per eliminarle, sai qual è il metodo consigliato da Titty e Flavia?

Per metterlo in pratica, ecco cosa ti occorre:

2 cucchiai di bicarbonato;

l’acqua ossigenata al 3% q.b.;

2 gocce di detersivo per piatti.

Segui questi semplici passaggi

Per eliminare le macchie gialle di sudore sulle magliette, sai come devi procedere? Inizia a formare una cremina, amalgamando il bicarbonato e l’acqua ossigenata. Poi unisci anche il detersivo per piatti. Spalma la pasta ottenuta sulla macchia gialla e strofina. Lascia agire per qualche ora. Trascorso questo tempo risciacqua la maglietta e lavala a mano o in lavatrice, come fai di solito.

Ti consigliamo di indossare dei guanti e usare questo metodo solo sulle magliette bianche.

Un suggerimento: per evitare di rovinare irrimediabilmente la tua t-shirt, soprattutto se è molto delicata, prima di procedere, prova questa soluzione su un punto nascosto del capo.

Questa pasta infallibile è perfetta anche per smacchiare i colletti delle camicie e i polsini sporchi e unti.