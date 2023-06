Come arredare un terrazzo trascurato e farne un paradiso fiorito dove mangiare in estate spendendo poco

La solita routine quotidiana spesso porta a trascurare alcune faccende e parti della casa. Cerchiamo di recuperare specialmente nel fine settimana o durante le ferie. Se abbiamo un terrazzo approfittiamo del bel tempo per sistemarlo. In questo modo potremo trascorrere momenti sereni in estate. È bello pure mangiare all’aperto. Scopriamo quindi come arredare lo spazio esterno per renderlo confortevole con pochi euro.

Gli impegni quotidiani a volte ci stancano e siamo costretti a tralasciare qualcosa. Se abbiamo un terrazzo probabilmente in inverno lo sfruttiamo poco. Con l’arrivo dell’estate è il momento di pulirlo per bene e magari attrezzarlo e renderlo accogliente. Bastano pochi elementi e le piante giuste. Iniziamo dalla pulizia. Controlliamo lo stato delle piante e spostiamo vasi, sedie e mobili. Prima spazziamo l’eventuale sporco e poi passiamo l’aspirapolvere. Dopo tocca al lavaggio. Ogni pavimento ha bisogno di accorgimenti particolari. Per semplici piastrelle potremmo mettere nel secchio acqua calda, un po’ di detersivo per i piatti e 100 ml di aceto. Puliamo anche eventuali ringhiere di ferro con una spazzola e un panno morbido imbevuto di acqua e detergente neutro.

Come arredare un terrazzo trascurato e farne un paradiso fiorito con pochi euro

Se vogliamo trasformare il nostro spazio esterno, dobbiamo pensare all’acquisto di pochi elementi. Sul terrazzo possiamo sdraiarci al sole, prendere un aperitivo o pranzare con gli amici all’aperto e rilassarci. Per questi e altri scopi pensiamo a cosa sistemare. Se la zona è molto soleggiata dovremmo proteggerci con un ombrellone da esterno. Ne troviamo anche a meno di 100,00 euro. Per la zona relax preferiamo materiali resistenti e facilmente lavabili. Ad esempio ci sono divanetti in alluminio con cuscini sfoderabili anche a meno di 200,00 euro. Possiamo anche optare per metallo e plastica. Stessa scelta per tavoli e sedie. Scegliamo elementi richiudibili.

Rendiamo più funzionale il terrazzo con un armadio basso o alto in pvc. Se ne trovano di economici e di vari formati e decori.

Le piante da mettere dovrebbero essere da esterno e resistenti al caldo. Pensiamo alle piante grasse, alla Sanvitalia con fiorellini gialli. Sono belle anche le rose, la Lantana, la Portulaca e la Bouganville e tante altre.. Possiamo alternare i vasi nel perimetro del terrazzo. Ricordiamoci anche degli antiparassitari e di candele alla citronella contro le zanzare.

Cosa occorre per una grigliata

Abbiamo visto come arredare un terrazzo trascurato e farne un paradiso fiorito. Adesso pensiamo ad altro. Quando ci sono delle belle giornate e abbiamo voglia di stare con gli amici possiamo organizzare una grigliata. Se lo spazio ce lo permette, sistemiamo un barbecue a gas. Ci sono però altre soluzioni da poter considerare.

Di solito agganciamo alle ringhiere di balconi e terrazzi delle fioriere. Ci sono anche dei comodi barbecue in metallo e a carbone da appendere. Un’alternativa sono le griglie da tavolo. Ce ne sono a carbone con sistema di ventilazione integrato. Possiamo altrimenti prendere un barbecue elettrico compatto. Questi modelli hanno di solito un costo contenuto, attorno ai 100,00 euro. Infine, se il nostro budget ce lo permette, consideriamo anche l’acquisto di un utile carrello portavivande. Non resta che goderci il nostro terrazzo e chiamare amici e parenti per inaugurarlo con un bel pranzo.