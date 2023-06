Arriva l’estate e metodicamente ricompaiono le nostre acerrime nemiche: le zanzare. Sia che si soffra di “sangue dolce” sia che non si sopporti il loro rumore, in questo articolo rimedi efficaci su come prevenirle e curarle al meglio. Estate e punture di zanzara: cosa fare?

Come medicare le punture

Le femmine delle zanzare prelevano e succhiano sangue, proteine e sostanze nutritive. Attratte da profumi dolci, pelle sudata e colori scuri, sono un bel grattacapo da cui difendersi durante i grandi caldi. La soluzione più pratica è portare sempre con sé uno stick a base di ammoniaca per evitare che il prurito diventi eccessivo e disinfettare la parte. Altri rimedi naturali sono il bicarbonato (da miscelare con aceto), il sale sciolto in acqua, l’aloe vera, il miele (antisettico per eccellenza).

Estate e punture di zanzara: rimedi efficaci su come prevenirle e curarle al meglio

Via libera a impacchi di acqua fredda o ghiacciata, evitando il contatto diretto utilizzando un panno, perché il freddo stringe i vasi sanguigni, bloccando la diffusione della tossina. Evitate di grattarvi assolutamente i ponfi pruriginosi per scongiurare la diffusione dell’infezione. Se i ponfi sono molto grandi, disinfettate con acqua ossigenata e mettete su una crema al cortisone per avere giovamento. Un altro consiglio utile è applicare sulle zone colpite della gentamicina o una crema a base di cloruro di alluminio, per disinfettare la parte.

Utile è l’installazione di zanzariere, utilizzare vestiti a manica lunga e pantaloni con scarpe chiuse in luoghi con molti insetti (tuttavia la zanzare tigre penetra anche sotto i vestiti). Evitare assolutamente profumi dolciastri e vestiti rosso sgargiante o neri, per non attirarle. Via libera ai repellenti contenenti DEET e a olii essenziali all’eucalipto, rosa, camomilla, lavanda, citronella o tea tree oil. Inoltre, stare attenti a non avere ristagni d’acqua o pozze in terrazza o giardino (se non si vogliono uova sgradite di zanzare). Sì anche alla prescrizione di antistaminici, ma solo su parere medico.