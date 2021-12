È arrivato il fatidico momento della scelta del menù di Natale. Per le più fortunate, ci sarà una mano da parte degli invitati, che si proporranno per preparare qualcosa. Per le meno, invece, bisognerà fare tutto da sole, senza grandi aiuti esterni.

Abbiamo già trattato il tema primi in non la pasta al forno né le lasagne questo è lo squisito primo piatto che spopolerà nel pranzo di Natale. Adesso ci soffermiamo sul dolce. La scelta più semplice è quella di affidarsi alla pasticceria per panettone, pandoro, strufoli, bisciola o tronchetto. Insomma, a seconda della Regione, andare ad acquistarlo esternamente. Per abbattere i costi, però, si può ovviare con un dolce abbastanza originale che richiede, però, una preparazione lunga. Stiamo parlando della torta gubana. La ricetta di origine friulana, tramandata sin dai tempi antichi, è a base di una morbida pasta lievitata con all’interno la frutta secca. Andiamo a vederne gli ingredienti:

3 grammi di lievito di birra;

500 grammi di farina;

200 ml di latte;

80 grammi di zucchero;

scorza di limone;

sale;

120 grammi di burro ammorbidito;

6 uova;

30 ml di grappa;

250 grammi di gherigli di noce;

100 grammi di pinoli;

130 grammi di uvetta;

60 grammi di mandorle sgusciate;

60 grammi di pangrattato.

Macché panettone e pandoro è questo il dolce da preparare per fare una bella figura a Natale

Iniziamo con la preparazione dal lievito. Una delle parti fondamentali per la buona riuscita della torta. Uniremo il lievito di birra a 150 grammi di farina setacciata. Mescoliamo bene e aggiungiamo 80 ml di latte appena intiepidito. Impastiamo con le mani, per ottenere un composto a cui daremo una forma sferica. Lo avvolgiamo in una pellicola e lo lasciamo riposare per un’ora.

Nel frattempo, ci dedicheremo al ripieno. E qui avremo bisogno di un mixer per tritare bene il tutto. Lasciamo dieci minuti in ammollo l’uvetta con acqua e 15 ml di grappa. Frulliamo bene le noci, insieme a mandorle e pinoli. Prendiamo una pentola antiaderente abbastanza grande e andiamo a sciogliere 20 grammi di burro. Andiamo ad aggiungere il pan grattato e amalgamiamo bene, facendolo tostare per cinque minuti. Poi scoliamo l’uvetta e tritiamola nel mixer. A questo punto, uniremo tutti e tre i preparati all’interno della padella, insieme alla scorza di limone e ai 15 ml di grappa rimasti. Concludiamo aggiungendo 3 uova montate a neve. Amalgamiamo bene il tutto con l’aiuto di un cucchiaio di legno.

La pasta lievitata

Quindi, mentre riposa il ripieno, andiamo a preparare la pasta. Tiriamo fuori dal frigorifero il lievito preparato in precedenza e lo andiamo a unire a due uova, allo zucchero, a 100 grammi di burro ammorbidito e a 350 grammi di farina. Impastiamo velocemente, aggiungendo a poco a poco 120 ml di latte. Quando il composto sarà fluido, con le mani, gli daremo una forma rotonda. Qui arriva la parte fondamentale della torta. Infatti, lo dovremo mettere in una terrina, ricoprire con la pellicola e far lievitare per circa tre ore in forno spento, con la sola luce accesa. È una procedura fondamentale per la buona riuscita del dolce.

Quando saranno passate le tre ore, la potremo stendere e riempire con il ripieno. La spargeremo bene non coprendo tutta la superficie della pasta. Avanzeremo, infatti, gli ultimi due centimetri, che spennelleremo con l’uovo rimasto. Quindi, inizieremo ad arrotolare l’impasto, badando a sigillare bene i bordi, per impedire la fuoriuscita del ripieno. Dovremo costruire una sorta di spirale che andremo a riporre in una teglia imburrata. 45 minuti di cottura a 150 gradi e la torta gubana sarà pronta. Allora sì che potremo esclamare, macché panettone e pandoro è questo il dolce da preparare per fare una bella figura a Natale.