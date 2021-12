Il pranzo di Natale si avvicina a grandi passi. Mancano poche settimane e ci siamo. La macchina organizzativa, in moltissime famiglie, si è già messa in moto. “Lo facciamo da te o da me”. “Come vuoi, per me è uguale”. “Venite da noi”. “Non c’è problema, ma se volete, potete venire da noi”. Quanti di questi dialoghi ci hanno coinvolto in maniera diretta o indiretta ogni Natale. Ognuno, infatti, anche se ospite, si sente in bisogno di portare qualcosa alla causa comune. In non la pasta al forno né le lasagne questo è lo squisito primo piatto che spopolerà nel pranzo di Natale abbiamo già parlato dei primi piatti. Adesso ci concentriamo sul contorno. Qui vorremmo andare sul semplice, sicuro, economico e facile, perché, a volte, bastono due semplici ingredienti per meravigliare anche le papille gustative più esigenti. Oggi ne proponiamo due. L’olio extravergine d’oliva, tre cucchiai non di più, e le patate.

Basta solo un goccio d’olio a trasformare questo squisito ortaggio in un contorno semplice ed economico per il pranzo di Natale

No, non sono le solite patate al forno. Andiamo oltre. Saranno cotte in padella o spadellate. Bisogna, infatti, dotarsi di una capiente padella antiaderente in cui andremo a versare l’olio. Le patate saranno commisurate, ovviamente, al numero dei commensali. Si suggerisce di comprare due differenti qualità del famoso tubero. Sia quella bianca, che quella rossa. Sbucciamole accuratamente e andiamo a tagliarle a dadini, di dimensione non eccessivamente piccola. Facciamo scaldare l’olio e poi versiamo le patate, andando subito a mescolarle con decisione.

Possiamo decidere di salarle oppure lasciare che sia il gusto della patata in sé ad ammaliare i nostri ospiti. Stessa cosa vale per le spezie. Chi ama timo, rosmarino, maggiorana può tranquillamente andarle ad aggiungere nel corso della cottura. Sono scelte personali, tutte possibili e condivisibili. Se le patate sono dolci, si possono anche omettere. L’importante, in questa ricetta, è far cuocere le patate a fuoco medio e mescolarle con costanza. La cottura sarà lunga circa un’ora, anche settanta minuti. Le patate si coloreranno progressivamente e inizieranno a diventare croccanti. Quando lo saranno in maniera uniforme, sarà giunto il momento di spegnerle. Quindi, basta solo un goccio d’olio a trasformare questo squisito ortaggio in un contorno semplice ed economico per il pranzo di Natale. Patate saltate in padella, facili, economiche e, soprattutto, buonissime.