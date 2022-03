Ma quali gerani e primule, inondiamo balconi e giardino di colore grazie al fiore di primavera che nasconde un segreto

Secondo un noto aneddoto, i seguaci chiedevano a Confucio perché comprava riso e piante in quantità. Lui rispondeva che prendeva il riso per vivere. Invece le piante per trovare una ragione per farlo. Quando arrivano le belle giornate ed il sole illumina i nostri spazi, la nostra fantasia ha bisogno di volare. Così ci mettiamo alla ricerca di qualche specie da piantare. Meglio ancora se ne troviamo una che sia estremamente adattabile. Qualcosa che possa decorare tanto l’esterno, quanto eventualmente il cornicione su cui poggiamo i vasi.

Così possiamo optare per una specie diversa dal solito. Cambiamo il look della nostra casa e del nostro giardino. Ma quali gerani e primule, inondiamo balconi e vasi con la gerbera. Si tratta di un fiore simile alla margherita ma con i petali più sottili, graziosi e colori più vari. Sembra quasi finto per come le sue forme sono allungate e sinuose. Si possono trovare esemplari beige, rosa ed addirittura arancioni. Inoltre, c’è un’ulteriore ragione per cui prenderla con noi. La propagazione infatti risulta piuttosto semplice. Con un solo esemplare si può fondare, se si è bravi, una nuova colonia. Ma andiamo per ordine.

Una decorazione elegante e raffinata

Gestire una gerbera è piuttosto semplice. Non soffre di malattie, anche se non apprezza per nulla i ristagni d’acqua. Possiamo decidere di seminarla e, in questo caso, marzo è il mese perfetto. Possiamo interrare i semi in posizione verticale, aggiungendo un pochino di torba. Oppure possiamo comprarla già pronta e provare se riusciremo con la via della propagazione. Da maggio in poi inizierà lo spettacolo.

Ovunque decidiamo di porla, scegliamo un luogo che sia luminoso e possibilmente ventilato. Ragioniamo in ottica estiva. Non dovrà essere sottoposta ad un sole troppo diretto. Se nella nostra area la temperatura invernale scende sotto i 5 gradi con frequenza, prediligiamo un vaso medio. Così sarà più facile spostarla all’occorrenza.

La fioritura della gerbera andrà avanti fino ad ottobre. I fiori colorati possono essere utilizzati anche come decorazione da interni, visto che avrebbero una durata molto lunga una volta recisi. Ma l’aspetto tra i più amati dai fiorai è che si può riprodurre e propagare facilmente.

Ma quali gerani e primule, inondiamo balconi e giardino di colore grazie al fiore di primavera che nasconde un segreto

Dovremo aspettare l’inizio della primavera e praticarlo su una pianta già ben formata. Occorre dividere i cespi con delicatezza. Possiamo scavare la pianta e separare le punte delle radici e delle talee usando un coltello affilato oppure forbici da potatura. Rimuoviamo le radici morte e metà delle foglie più basse. Trapiantiamola ora su un vaso piccolo, garantendole costantemente un terreno umido. Da una singola gerbera ben formata potremmo ottenerne tranquillamente 3 o 4. Sempre meglio separarne una o due in più, perché non è detto che tutte riescano a sopravvivere. Si tratta pur sempre di un passaggio delicato.

Se ben fatto, potremo nel giro di qualche mese ottenere un giardino sempre più fiorito. D’altronde il nostro giardino è la propagazione della nostra personalità. Potremmo allestirlo anche per costituire un punto di rifugio e di passaggio per molte specie di uccellini. In questo modo, sarà molto divertente passeggiare e scorgere le specie di passaggio.