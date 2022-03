Quando compriamo capi d’abbigliamento speriamo sempre possano durare più a lungo possibile. Sfortunatamente, però, con il tempo e i lavaggi frequenti i vestiti tendono ad usurarsi. Eppure, vecchi jeans, maglie ed altri accessori possono trasformarsi in qualcosa di utile. A volte, buttare via delle cose è necessario per fare nuovo spazio in casa. Tuttavia, riutilizzare gli oggetti in modo intelligente potrebbe fare risparmiare sia denaro, sia spazio. Se vogliamo dare loro nuova vita, possiamo ricorrere al riciclo creativo. Questo ci permette di trasformare un oggetto che generalmente finisce nella spazzatura in qualcosa di nuovo e pratico.

Oggi vogliamo parlare di un accessorio che tutti abbiamo nelle nostre case: le cinture. Se guardiamo bene negli armadi e nei cassetti, ne troveremo sicuramente qualcuna, magari usurata oppure passata di moda. Se buttarle via ci dispiace, oggi vogliamo suggerire delle idee geniali per riutilizzarle in casa.

Non solo jeans e magliette, anche le vecchie cinture valgono oro e le possiamo utilizzare in casa per risparmiare soldi e spazio

Se vogliamo risparmiare denaro, possiamo utilizzare delle vecchie cinture per realizzare delle mensole. Ebbene sì: per realizzarle ci serviranno due cinture in pelle e un asse di legno. Chiudiamo le fibbie delle cinture in modo tale che entrambe risultino della stessa lunghezza. L’asse poggerà proprio sulle due cinture. A questo punto, blocchiamo le cinture all’asse con quattro piccoli chiodi nella parte inferiore in modo che non si vedano. Adesso non ci resta che fare due fori con un trapano per mettere al muro i tasselli. Con le viti buchiamo la parte superiore della cintura e fissiamola alla parete. In questo modo, avremo creato un’originale mensola low cost.

Per i gioielli

I fori delle cinture, specialmente se in pelle, possono servire per conservare i nostri gioielli in modo da non perderli. Basterà inserirli nei fori per non perdere più orecchini, spille e braccialetti. Nel caso in cui i fori non siano sufficientemente larghi, possiamo usare l’apposita pinza fora cinture. Inoltre, con una vecchia cintura possiamo anche realizzare un bracciale personalizzato. Dopo aver misurato la circonferenza del nostro polso, chiudiamola con la fibbia e tagliamo la parte di cintura in eccesso. Infine, personalizziamola come più ci piace, magari decorandola con qualche applicazione oppure dipingendola.

Collare per cani

Chi possiede un amico a quattro zampe, può utilizzare una cintura per realizzare un collare. Prendiamo le misure e tagliamo la parte che non ci serve. Assicuriamoci che ci sia un foro adatto ad ospitare un anello di metallo che utilizzeremo per il gancio del guinzaglio.

Ferma tovaglioli

Se ritagliamo una vecchia cintura in pelle in striscette lunghe circa 10 centimetri, possiamo creare dei ferma tovaglioli in stile rustico. Perfetti per una cena informale, basterà chiudere a cerchio le strisce usando della colla vinilica. Una volta asciutta, avremo realizzato un grazioso ferma tovagliolo in pochissimo tempo.

Per le valigie

Non solo jeans e magliette, in valigia utilizziamo le cinture per risparmiare spazio. Sarà sufficiente avvolgere gli abiti, le calze e le scarpe tenendoli fermi con la cintura. In questo modo, potremo ottimizzare lo spazio in valigia ed evitare che i capi si stropiccino troppo.

